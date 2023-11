La DR 1.0 è una citycar elettrica "cino-molisana": si tratta, in poche parole, di un'auto asiatica (la Chery eQ1) riveduta e corretta a Macchia d'Isernia.

Questa "tutto dietro" (motore e trazione posteriore) è offerta con un solo propulsore e un unico allestimento.

Di seguito troverete tutti i dettagli della DR 1.0: versione, prezzo e chi più ne ha più ne metta.