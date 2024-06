Dove vengono rubate più auto in Europa? Molto vicino a voi

I furti d'auto sono una delle maggiori preoccupazioni per gli automobilisti, e per questo spesso una delle domande che ci si pone è quale sia l'antifurto più efficace per dormire sonni tranquilli.

Ma quali sono i Paesi in Europa i modelli di auto più rubati in ogni Paese? A rivelarlo un'analisi di Motor1 che ha messo insieme i dati delle sue filiali europee, stabilendo che l'Italia è il Paese con maggiori furti all'anno nel continente.