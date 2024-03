Scopriamo quindi dove ricaricare un'auto elettrica , anche gratis, che sia alle colonnine o a casa, o anche in autostrada. A nostra disposizione ci sono infatti una serie di soluzioni per non restare mai a "secco" di elettroni, e grazie alle migliori app possiamo sempre sapere dove trovare le colonnine vicino a me.

La rete di ricarica delle auto elettriche non è ancora in grado di assorbire le necessità di un parco auto destinato a crescere nei prossimi anni, ma ha un vantaggio: potenzialmente può essere molto più capillare dei distribuzioni di benzina.

Indice

Dove ricaricare un'auto elettrica

Una rete di distribuzione efficace è fondamentale per il successo della mobilità elettrica, se non altro per compensare i tempi più prolungati rispetto al comune pieno di benzina.

Se avete un'auto elettrica, che sia vostra o a noleggio, avete a disposizione diverse alternative per caricarla, da colonnine, sia gestite dagli operatori che fornite da enti privati come supermercati o negozi, o da casa.

In generale la ricarica da colonnine è più cara di quella da casa, ma, come vedremo nel capitolo successivo, ci sono anche soluzioni totalmente gratuite, seppur lenta.

Un altro aspetto da considerare infatti è la velocità di ricarica, e se da casa caricheremo sempre con corrente alternata (più lenta), alle stazioni di ricarica avremo la possibilità di scegliere tra corrente alternata (più economica) e corrente continua (più veloce, ma anche più cara).

Andiamo a scoprire le possibilità a nostra disposizione, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su cosa significano corrente alternata e corrente continua, fondamentale per comprendere appieno come funzionano queste soluzioni e perché differiscono così tanto.

Alle colonnine

La ricarica alle colonnine è senz'altro la soluzione più comune per caricare un'auto elettrica. Potete trovare due tipi di soluzioni, quelle pubbliche, aperte a chiunque e gestite da operatori come Enel X Way, Plenitude + Be Charge, Ionity o Tesla con i suoi Supercharger, o quelle private, ovvero installate da servizi come supermercati, attività commerciali o aziende per i dipendenti.

In alcuni casi le colonnine private possono consentire anche la ricarica gratuita, come vedremo nel capitolo successivo. Su come funziona la ricarica alle colonnine vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, ma in generale la ricarica alle colonnine può avvenire in due modi, tramite corrente alternata (da 7,4 kW fino a 22 kW), che è quindi una ricarica più lenta ma anche più economica, o tramite corrente continua, con potenze che vanno da 50 kW fino a 350 kW.

Tenete presente che il limite può essere non solo dato dalla potenza della colonnina, ma anche da quella del caricatore interno dell'auto, nel caso della ricarica a corrente alternata (in quanto deve essere convertita in continua), o comunque supportata dalla vettura nel caso della corrente continua.

I tempi di ricarica, come potete immaginare, variano molto a seconda della potenza fornita e delle dimensioni della batteria, ma come regola le colonnine in corrente continua sono quelle che offrono i tempi minori, e sono quindi indicate per chi sta viaggiando, mentre quelle a corrente alternata sono le più lente, con tempi di carica nell'ordine anche di diverse ore.

Per un approfondimento su quanto tempo ci vuole a caricare un'auto elettrica, potete leggere la nostra guida a riguardo, che vi indica anche come calcolare il tempo di ricarica.

Per quanto riguarda i costi, vi rimandiamo a questa guida, ma in generale ci sono diverse soluzioni: il pagamento a consumo, ovvero si pagano i kWh che si utilizzano (in genere la soluzione più costosa), a volte associata anche a un abbonamento che consente di risparmiare sulle tariffe o direttamente pagando un abbonamento per avere un certo quantitativo di kWh al mese (e questa, se disponibile, è la soluzione più economica).

In alternativa, alcuni operatori offrono delle carte prepagate che comprendono un certo quantitativo di kWh e sono dedicate a chi utilizza meno l'auto.

Una comodità riguarda la possibilità di prenotare le colonnine, soluzione offerta dagli operatori (a volte previo pagamento di un abbonamento), o anche da alcune app per trovare le colonnine vicino a voi (che scopriremo nel capitolo dedicato).

Se infine vi state chiedendo se ci sia una tessera di ricarica universale per accedere alle colonnine di tutti i gestori, sappiate che non c'è una soluzione del genere, ma diversi operatori, come Enel X Way, Be Charge, Ionity, Duferco e altri hanno stabilito degli accordi che consentono l'accesso alle proprie stazioni di ricarica anche con abbonamenti o app proprie.

Qui trovate una comoda tabella di interoperabilità creata da forumelettrico.it, e tenete presente che ormai quasi tutti gli operatori offrono una comoda app che consente di gestire i pagamenti direttamente da smartphone, senza tessere fisiche di ricarica.

In alternativa, soluzioni trasversali come Chargemap Pass sono compatibili con più di 1000 reti, coprendo l'accesso a più di 492.906 punti di ricarica. Questa soluzione è comoda perché quasi nessuna stazione di carica accetta i pagamenti con carte di credito.

A casa

L'alternativa, per chi ne ha la possibilità, è ricaricare l'auto elettrica da casa, una soluzione più economica e, se si dispone di pannelli solari, anche gratuita, una volta che si è ammortizzata la spesa dei pannelli e dell'eventuale wallbox.

Qui trovate il nostro approfondimento come ricaricare un'auto elettrica a casa, ma sappiate che è possibile caricare un'auto elettrica senza dover fare alcun intervento importante, in quanto si può collegare alla presa di corrente Schuko da 3kW utilizzando il caricatore portatile.

Questa soluzione non è però consigliata in caso si utilizzi di frequente, in quanto le prese casalinghe non sono pensate per un utilizzo a queste potenze, e potrebbero surriscaldarsi.

Senza modificare l'impianto, è quindi meglio far installare una presa industriale, più opportuna a una ricarica di un'auto elettrica.

La ricarica in questo modo è però molto lenta, e in base al consumo di elettricità e al proprio fabbisogno energetico domestico potrebbe essere necessario richiedere un aumento della potenza del contatore per non farlo saltare.

In alternativa, è possibile installare una wallbox, che aumenta la potenza fino a 22 kW (a fronte di un aumento della potenza impegnata del contatore) e consente una gestione più intelligente della ricarica, come la gestione automatica dell'assorbimento di energia in base alla disponibilità, il monitoraggio in base alle fasce orarie e la ricarica a distanza.

Le wallbox permettono una ricarica a 7,4 kW monofase o a 11 kW e 22 kW trifase (in questo caso è richiesto ovviamente un impianto trifase), che riducono i tempi. Tenete però presente che una wallbox costa in media sui 1.200 euro, installazione compresa, con picchi di anche 3.000 euro.

Se siete interessati all'argomento, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

In generale, la ricarica di un'auto elettrica da casa costa meno della ricarica alle colonnine, e se si è dotati di un impianto fotovoltaico si abbattono ulteriormente i costi, tenendo presente l'eventuale necessità di adottarsi di una soluzione di accumulo dell'energia per poter ricaricare l'auto anche di notte.