Che differenza c'è tra guida autonoma e assistita

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire le differenze tra queste tecnologie.

In realtà i due concetti sono abbastanza diversi perché se la guida assistita prevede una serie di aiuti per il conducente, con la guida autonoma è il veicolo ad assumere il controllo. Poi ci sono delle sfumature, perché la guida autonoma è stata divisa in cinque livelli a seconda dell'automazione, e quelli meno avanzati (fino al livello 2) sono identificati proprio dagli strumenti di guida assistita.

Come dicevamo, gli assistenti alla guida aiutano a prevenire gli incidenti, quindi l'Unione Europea ha deciso che le auto di nuova omologazione da luglio 2022 (e di prima immatricolazione dal 2024) devono includere alcuni dei più importanti per la sicurezza. Questi sono:

In generale, tutti gli studi concordano sul fatto che gli assistenti alla guida aiutano a prevenire gli incidenti, che nella maggior parte dei casi sono dovuti da disattenzione o impossibilità a vedere in alcuni punti ciechi. Tanto che l'Unione Europea ha stabilito che alcuni di questi dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle auto immatricolate dal 2024.

Come dicevamo, alcuni di questi sistemi forniscono avvisi sonori, visivi o persino tattili (con una vibrazione sul volante) quando rilevano un cambio di corsia involontario, una disattenzione o l'arrivo di un veicolo da un angolo cieco, mentre altri intervengono direttamente, come la frenata automatica o l'assistente al parcheggio.

Ogni produttore di auto applica la propria tecnologia e dà un nome diverso, per esempio Volvo chiama il suo sistema di assistenza alla guida per restare in corsia Volvo Pilot Assist, BMW chiama il suo sistema per avvisare della presenza di pedoni, biciclette o veicoli quando si fa manovra Active Guard, e così via.

Per una spiegazione più approfondita vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato , dove troverete tutti i dettagli e i più popolari esempi di guida assistita. In breve, la guida assistita è contraddistinta da funzioni e tecnologie che migliorano l'esperienza di guida e la sicurezza del conducente, in alcuni casi intervenendo direttamente in altri solo avvisando, ma il guidatore ha sempre il controllo della vettura.

Per mettere un po' di ordine in questo settore, la SAE (Society of Automotive Engineers) ha proposto una standardizzazione dei livelli di autonomia dei veicoli. Vediamo quali sono e le differenze.

Per un approfondimento più completo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato , dove spieghiamo anche le varie sfaccettature della terminologia, che negli anni hanno causato un po' di confusione tra gli utenti. Confusione sapientemente cavalcata anche da alcune case produttrici, che in alcuni casi hanno chiamato i loro sistemi di " guida autonoma " salvo poi specificare che non è questo il caso e che il guidatore deve sempre controllare il veicolo.

Nella sua versione più avanzata, è in grado di prendere decisioni di propria volontà e rispondere in tempo reale alle situazioni intorno a lui, come il traffico , le curve e i semafori.

Differenze tra guida autonoma e guida assistita

Innanzitutto, la tabella della SAE ci offre l'opportunità di comprendere il livello d tecnologico dei due tipi di guida, rivelando come se fino al livello 2 possiamo parlare di guida assistita , dal livello 3 in poi si parla di guida autonoma . Lo spartiacque è la capacità decisionale del veicolo, ovvero se è in grado di analizzare in tempo reale l'ambiente circostante e prendere le misure atte a garantire l'incolumità di passeggeri e persone circostanti.

Il secondo è che la guida autonoma ha potenzialmente la capacità di ridurre ulteriormente questi numeri (degli incidenti), ma il salto tecnologico e legislativo da compiere è ancora piuttosto elevato, tanto che solo in alcuni rari casi dei veicoli (e di classe premium) hanno ottenuto l'autorizzazione per implementarla, e solo a livello 3 (stiamo parlando di Mercedes Classe S e Volvo EX 90 ).

La questione è di grande interesse sociale per due motivi . Il primo è che gli strumenti di guida assistita avranno sempre più un impatto sulle nostre vite in quanto ridurranno sensibilmente gli incidenti stradali , ed essendo una tecnologia già presente sul mercato, i suoi effetti si faranno sentire nel brevissimo termine.

Non per niente, il sistema a guida autonoma per eccellenza, il FSD (Full Self-Driving) di Tesla, in realtà è definito dalla stessa casa automobilistica una guida autonoma di livello 2, quindi un sistema di guida assistita avanzato.

Vediamo quindi le differenze tra le due tecnologie. La prima e più ovvia riguarda l'intervento umano. Mentre nella guida assistita il guidatore ha sempre il controllo del veicolo, nella guida autonoma demanda, a vari livelli e per diverso tempo, la guida al veicolo.

Questo di porta alla seconda grande differenza, le capacità dell'auto. Nella guida assistita, il veicolo deve essere in grado di supportare il guidatore, quindi fornire assistenza in tutte le condizioni di guida tipiche, mentre nella guida autonoma la vettura deve essere in grado di gestire le situazioni di guida tipiche in autonomia, il che significa che deve essere in grado di raccogliere gli input dell'ambiente circostante, analizzarli e agire di conseguenza in tempo reale.

La questione non è così banale, perché mentre con la guida assistita il veicolo deve solo riconoscere una determinata situazione e avvisare o intervenire relativamente a questa, con la guida autonoma il processo decisionale introduce un problema, chiamato "del carrello ferroviario", ovvero come comportarsi in una situazione in cui scegliere se salvare la vita dei passeggeri o delle persone esterne al veicolo.

La terza differenza, che in un certo senso si richiama a questo, riguarda le responsabilità in caso di incidente.

Mentre con la guida assistita non ci sono differenze rispetto a un'auto normale, né legislative né di tipo assicurativo, in quanto il guidatore ha sempre il controllo del veicolo, con la guida autonoma devono essere messe in atto legislazioni apposite, e su questo i vari Paesi stanno operando in ordine sparso.

Negli Stati Uniti sono ammessi i test su strade pubbliche di veicoli a guida completamente autonoma (livello 5) previa licenza specifica, mentre in Europa solo Germania e Svezia hanno creato leggi che consentono la circolazione di veicoli con guida autonoma di livello 3 (solo due auto al momento), con test per livello 4. Dal punto di vista della responsabilità, in Germania questa ricade principalmente sul proprietario del veicolo, anche nel caso di veicoli a guida autonoma utilizzati senza conducente.

