Dieci SUV sportive elettriche

Le SUV elettriche sportive sono tra le auto a emissioni zero più evolute in circolazione: offrono praticità ed ecologia e aggiungono prestazioni paragonabili a quelle di una supercar. Avete già letto il nostro articolo su Volt e kWh? E quello sui tempi di ricarica alle colonnine?

In questa guida all'acquisto troverete dieci SUV elettriche sportive (una per marca) a trazione integrale: modelli in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i relativi pregi e difetti - è composto soprattutto da vetture tedesche e da Sport Utility grandi, anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni.