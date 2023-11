Dieci SUV medie sportive elettriche

Le SUV medie sportive elettriche sono vetture rivolte a chi cerca un mezzo versatile ma al tempo stesso non può rinunciare al piacere di guida e alle prestazioni. Avete già letto il nostro articolo sulle differenze tra Autovelox e Tutor? E quello su come funziona la revisione auto?

In questa guida all'acquisto troverete dieci SUV medie elettriche sportive a trazione integrale: modelli in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6,5 secondi. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i relativi pregi e difetti - è composto soprattutto da vetture tedesche ma non mancano proposte di altre nazioni.