Le SUV compatte elettriche sono auto adatte a chi cerca un mezzo a batterie e non può rinunciare allo spazio e alla versatilità.

In questa guida all'acquisto troverete dieci SUV compatte elettriche (una per marca) nell'allestimento più accessibile. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i relativi pregi e difetti - è composto soprattutto da vetture tedesche ma non mancano proposte di altre nazioni.