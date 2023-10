Le piccole SUV hanno conquistato gli automobilisti italiani ma, curiosamente, non stanno sfondando tra le auto elettriche: nella "top ten" delle vetture a batteria più acquistate nei primi otto mesi del 2023 non si trovano "baby" crossover. Avete già letto il nostro articolo su come calcolare e pagare il pedaggio autostradale? E quello sul bollo online?

In questa guida all'acquisto troverete dieci piccole SUV elettriche. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i relativi pregi e difetti - è composto soprattutto da modelli francesi, giapponesi e tedeschi, anche se non mancano proposte di altre nazioni.