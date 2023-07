Dieci auto elettriche sportive a meno di 50.000 euro

Le auto elettriche sportive - quelle cioè in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi - sono parecchie: la spinta immediata offerta dal propulsore a emissioni zero consente di ottenere prestazioni interessanti con relativa facilità.

Basta dare un'occhiata al listino per trovare tante vetture a batteria in vendita a un prezzo relativamente accessibile e capaci al tempo stesso di andare forte come una supercar.

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche sportive che costano meno di 50.000 euro. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da piccole, compatte e berline medie e da modelli provenienti da Cina e Germania. Qui invece potete trovare le auto elettriche più economiche.