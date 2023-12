Dieci auto elettriche sportive a meno di 40.000 euro

Salvo alcune, rare, eccezioni le auto elettriche sono vetture grintose e vivaci capaci di offrire prestazioni superiori a quelle dei corrispondenti veicoli termici a parità di potenza. Basta dare un'occhiata al listino per trovare tante proposte relativamente "accessibili" (cioè con un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro) capaci di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di otto secondi e mezzo. Avete già letto il nostro articolo sui veicoli fuel cell? E quello sui falsi miti relativi alle auto elettriche?

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche sportive che costano meno di 40.000 euro. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da piccole e da modelli provenienti da Regno Unito e Germania, anche se non mancano proposte di altre nazioni e altre categorie.