Le auto elettriche sono (salvo alcune eccezioni) molto scattanti: la spinta vigorosa offerta dal motore - o da più motori insieme - è uno dei principali punti di forza delle vetture a emissioni zero. Basta dare un'occhiata al listino per trovare diversi modelli a batterie in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche più scattanti in commercio (una per marchio, in ordine alfabetico): dieci vetture accomunate dalla presenza della trazione integrale. L'elenco è composto soprattutto da grandi SUV e da veicoli provenienti dalla Germania ma non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie.