Le auto elettriche lunghe sono solitamente costose e scomode nell'uso cittadino ma presentano un grande punto di forza da non sottovalutare: la possibilità di montare batterie grandi e capienti che garantiscono una buona autonomia. A proposito, siete già andati a dare un'occhiata al nostro articolo sulle migliori app per le colonnine?

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche più lunghe in commercio (una per marchio, in ordine alfabetico). L'elenco - non una classifica, ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da ammiraglie e grandi SUV e da modelli provenienti dalla Germania, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Qui trovate invece consigli utili su come ricaricare a casa un'auto elettrica.