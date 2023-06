Le auto elettriche per la città sono amate dal pubblico italiano: nella "top ten" delle immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2023 troviamo cinque modelli appartenenti ai segmenti A e B.

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche più corte in commercio (una per marchio, in ordine alfabetico): dieci vetture con una lunghezza inferiore ai 4,10 metri adatte ai percorsi urbani (e non solo). L'elenco è composto soprattutto da citycar provenienti da Italia e Germania, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie.