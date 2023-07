Le auto elettriche alte non sono molto efficienti: l'ampia sezione frontale del veicolo penalizza l'aerodinamica, aumenta i consumi e fa calare l'autonomia. Le vetture a emissioni zero di questo tipo, però, sono molto apprezzate da chi cerca un mezzo ecologico e vuole dominare il traffico sfruttando la posizione di seduta rialzata.

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche più alte in commercio (una per marchio, in ordine alfabetico). L'elenco - non una classifica ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da SUV grandi e da modelli provenienti dal Giappone, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Qui trovate invece tutte le SUV elettriche in vendita in Italia.