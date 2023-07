Dieci auto elettriche per la città

Quali sono le caratteristiche che deve avere un'auto elettrica per essere adatta alla città? Innanzitutto dev'essere piccola, preferibilmente con una lunghezza inferiore ai quattro metri: dimensioni che consentono di sgusciare nel traffico e, soprattutto, di trovare parcheggio con più facilità. Poi dev'essere semplice da caricare visto che per il "pieno" dovrà sfruttare molto le colonnine pubbliche: nei centri urbani è più raro avere un garage con una wallbox. L'autonomia? Conta ma non è così importante: stiamo d'altronde parlando di vetture solitamente destinate a viaggi brevi.

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche adatte alla città. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da citycar e da modelli provenienti dall'Italia, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Qui trovate invece tutte le citycar elettriche in vendita in Italia.