Cosa rende un'auto elettrica adatta alle famiglie? Un'autonomia sufficiente per affrontare lunghi viaggi, un abitacolo generoso di spazio e un bagagliaio capiente. Inoltre devono avere un prezzo non esagerato (qui le elettriche più economiche).

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche per famiglie. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da SUV medie tedesche, anche se non mancano proposte di altre nazioni e altre categorie. Qui trovate invece i falsi miti sulle vetture a batteria.