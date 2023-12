Le auto elettriche, solitamente, hanno un design più originale di quello delle vetture termiche: la maggior parte delle vetture a emissioni zero si fa notare su strada, merito di forme spesso particolari che catturano l'attenzione. Avete già letto il nostro articolo sui siti per trovare le assicurazioni auto più economiche? E quello su come funziona Autohero?

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche originali. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da SUV medie e da modelli provenienti da Germania, Corea del Sud e Giappone, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Non abbiamo volutamente messo il Tesla Cybertruck per due ragioni: è un veicolo commerciale e non è ancora arrivato ufficialmente nei nostri listini.