Dieci auto elettriche economiche a trazione integrale

Quando si parla di auto elettriche a trazione integrale il concetto di "economico" è relativo: le vetture 4x4 a emissioni zero sono ancora piuttosto costose in quanto montano, a differenza delle varianti a due ruote motrici, due o tre motori.

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche a trazione integrale più economiche in listino (una per marca): modelli accomunati dalla presenza di due motori e da un prezzo inferiore a 60.000 euro. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i relativi pregi e difetti - è composto soprattutto da vetture tedesche e da SUV compatte ma non mancano proposte di altre nazioni appartenenti ad altri segmenti.