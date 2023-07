Dieci auto elettriche con una buona autonomia che costano meno di 50.000 euro

Le auto elettriche economiche con una buona autonomia non esistono ancora ma basta dare un'occhiata ai listini per trovare diverse vetture con prezzi inferiori a 50.000 euro (una cifra ancora elevata, purtroppo) in grado di percorrere dai 400 chilometri in su con un "pieno" di energia.

In questa guida all'acquisto troverete le dieci auto elettriche in commercio con più autonomia (una per marchio, in ordine alfabetico) tra quelle che costano meno di 50.000 euro. L'elenco - non una classifica ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da compatte e da modelli provenienti dalla Corea del Sud, anche se non mancano proposte di altre nazioni e altre categorie.