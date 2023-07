Le auto elettriche asiatiche in commercio in Italia si possono suddividere in tre macrocategorie: ci sono le coreane (che possono vantare tra i principali punti di forza i tempi di ricarica e l'autonomia, qui un articolo che spiega da cosa dipende), le cinesi (contraddistinte da prezzi relativamente contenuti) e le giapponesi, attualmente un po' indietro rispetto alle concorrenti.

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche asiatiche. L'elenco - non una lista ma un'analisi dei singoli veicoli con i loro pregi e difetti - è composto soprattutto da SUV compatte e medie provenienti da Corea del Sud e Giappone, anche se non mancano proposte cinesi di altre categorie. Avete già dato un'occhiata al nostro pezzo sulle migliori app per le colonnine?