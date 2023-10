42 anni e non sentirli: l'auto di Ritorno a Futuro incontra un Cybertruck

Dopo innumerevoli ritardi, l'attesissimo Cybertruck di Tesla si sta avvicinando sempre più alla produzione di massa, e ormai in California e Texas non è raro incontrarli (ecco sette miti sulle auto elettriche sfatati).

A cogliere l'occasione per effettuare un breve video è stato questo proprietario di una DeLorean DMC-12, la vettura con ali di gabbiano resa immortale da Ritorno al Futuro, che mentre girava per San Francisco ha trovato il pickup elettrico parcheggiato e non ha resistito alla tentazione di confrontare i veicoli.

Curiosamente, anche la tinta della carrozzeria è simile, e questo ha permesso di evidenziare in maniera più netta alcune somiglianze stilistiche, come le ampie superfici piane e la linea spigolosa.