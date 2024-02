Si allontana il debutto di Model Y Juniper: la posizione di Tesla

Il 2024 sarebbe dovuto essere l'anno del lancio del restyling di Tesla Model Y. Difatti, tutte le indiscrezioni suggerivano il debutto della nuova Juniper, tuttavia la casa automobilistica potrebbe aver cambiato idea. In particolare, Tesla avrebbe arrestato questo progetto per evitare che l'attuale modello rimanesse invenduto.

In tal senso, l'azienda ha provveduto a condividere un'email rivolta ai clienti in attesa del restyling di Model Y: "Abbiamo sentito che alcuni clienti sono in attesa di effettuare il loro ordine Model Y poiché prevedono un aggiornamento simile a quanto avvenuto con Model 3. È importante comunicare in modo trasparente che per quest'anno non è previsto nessun aggiornamento di Model Y".