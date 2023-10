Dacia Spring: le versioni e i prezzi

L'ecologica "segmento A" esteuropea è offerta in tre allestimenti : Essential , Business e Extreme. Avete già letto il nostro articolo su Android Auto ? E quello su come aggiornarlo all'ultima versione ?

La Dacia Spring - l' auto elettrica più economica in commercio - è una citycar low-cost rumena a emissioni zero.

Indice

Dacia Spring: le versioni

Dacia Spring: le dimensioni

Dacia Spring: i motori

Dacia Spring: batteria e autonomia

La Dacia Spring monta una batteria da 27 kWh che garantisce un'autonomia di 230 km (220 per la versione da 65 CV). Gli accumulatori accettano ricariche in corrente alternata fino a 7,4 kW: ci vogliono circa 5 ore per un "pieno" completo.