Dacia Spring, la tecnologia sigla per sigla

La Dacia Spring - l'auto elettrica più economica in commercio (qui potete trovare le auto elettriche più economiche per ogni brand) - è una citycar "low-cost" a emissioni zero povera nelle finiture ma ricca di contenuti. Nonostante il prezzo basso può vantare una discreta autonomia e un bagagliaio capiente. Il tutto senza trascurare la tecnologia, seppur di livello inferiore a quello di veicoli più costosi.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici dell'ecologica "segmento A" romena. Avete dato un'occhiata all'articolo sui falsi miti relativi alle vetture elettriche?