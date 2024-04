Con questi prezzi, Dacia Spring 2024 rivoluziona il mercato delle auto elettriche

La casa rumena, parte del gruppo Renault dal 1999, aggredisce infatti il mercato con un listino sotto i 20.000 euro e prezzi di partenza di 17.900 euro per la versione da 45 CV . Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il nuovo listino prezzi di Dacia Spring 2024 è probabilmente la risposta a tutti quelli che si stanno chiedendo quando caleranno i prezzi delle auto elettriche (ecco quali sono le auto elettriche più economiche sul mercato, e quelle per i neopatentati ).

Dacia Spring 2024: motori e allestimenti

Dacia Spring 2024 è disponibile in due motorizzazioni, da 45 e 65 CV, e due allestimenti, Expression e Extreme. Per la prima volta ora la motorizzazione da 65 CV è disponibile anche sull'allestimento più economico Expression.

Tra le caratteristiche della nuova vettura, appena oggetto di restyling, ci sono i nuovi ADAS che possono essere richiamati con il pulsante My Safety:

frenata automatica d'emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto)

riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità

sensori di parcheggio posteriori

segnale di frenata d'emergenza

avviso di superamento della corsia (LDWS)

assistenza al mantenimento nella corsia (LKA)

sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente

chiamata d'emergenza (eCall)

Altre novità riguardano il sistema Media Nav Live, di serie sull'allestimento Extreme e in opzione su Expression. Questo prevede un touchscreen centrale da 10" che comprende navigazione connessa per 8 anni con info traffico in tempo reale e mappe dell'Europa sempre aggiornate.

Consente, inoltre, di gestire in modalità wireless le funzioni Apple CarPlay e Android Auto.

Infine sull'allestimento Extreme è disponibile di serie il V2L (vehicle to load), che consente di caricare dispositivi elettrici esterni come una bicicletta a pedalata assistita, un monopattino elettrico o altro.

Allestimento Expression: