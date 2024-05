Dacia Sandero Streetway arriva in un nuovo allestimento ricchissimo. E costa poco di più

La dotazione di serie

Dacia Sandero Streetway Journey è la versione top, ed esclusiva, della gamma urbana di Dacia Sandero, visto che non arriva nella versione "crossover" Stepway.

La dotazione di serie, ricchissima, comprende climatizzatore automatico, sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, sistema di allerta angolo cieco, sistema keyless per aprire ed avviare l'auto, cerchi in lega da 16" Randia, antenna shark, soglie battitacco, divisori vano bagagli e il supporto rimovibile per lo smartphone.

Per quanto riguarda gli optional, è possibile integrare la dotazione scegliendo il Pack Techno, che offre il freno di stazionamento elettrico, il sedile conducente regolabile in altezza e il bracciolo anteriore con vano portaoggetti, o il Media NAV, che include il navigatore satellitare (con 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni e mappa Europa Ovest) e Android Auto e Apple CarPlay via cavo.

Come tutte le Dacia Sandero MY24, anche questa dispone di tutte le ultime dotazioni di sicurezza, e l'allestimento è disponibile in 6 diverse tinte di carrozzeria, di cui due nuove: il Verde Oxide e il Grigio Scisto.