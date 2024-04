Dacia lancia Sandero e Jogger Model Year 2024: prezzi bassi, ma più sicurezza e comfort

Non solo Dacia Spring: il produttore rumeno aggiorna Sandero Streetway, Sandero Stepway e Jogger al 2024 con nuovo design, più versioni e più sicurezza: scopriamol

Anche se proiettata al futuro con la nuova Spring, Dacia bada al sodo e aggiorna i suoi modelli con motore a combustione Sandero Streetway, Sandero Stepway e Jogger al 2024 con diverse novità (sapete come scegliere e gonfiare le gomme dell'auto?). Andiamo a scoprire i dettagli di questo aggiornamento, con prezzi di listino che partono da 13.250 euro.

Più sicurezza, comfort ed efficienza per tutti

Iniziamo dalle caratteristiche che accomunano i nuovi modelli. Sul fronte della sicurezza, tutte e tre le Dacia Model Year 2024 sono dotate di requisiti in linea con il regolamento europeo. Ecco la dotazione: Event Data Recorder (EDR - in caso di incidente)

(EDR - in caso di incidente) Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità​

della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità​ Lane Departure Warning

Assistente mantenimento corsia

mantenimento corsia Sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente

di dell'attenzione del conducente Sensori di parcheggio posteriori

di posteriori Sensori di luminosità e di pioggia

di e di pioggia Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti Segnale stop di emergenza

di emergenza Rescue Code , un codice QR sul parabrezza e sul lunotto posteriore che consente di consultare la scheda di soccorso prodotta da DACIA utilizzando un'apposita App gratuita

, un codice QR sul parabrezza e sul lunotto posteriore che consente di consultare la scheda di soccorso prodotta da DACIA utilizzando un'apposita App gratuita Pulsante My Safety posizionato sul cruscotto, per richiamare le preferenze degli ADAS all'avvio dell'auto con una semplice pressione Per quanto riguarda il comfort, tutte le vetture sono dotate di presa USB-C nella parte anteriore dell'abitacolo e presa USB-C nella zona posteriore, in presenza dell'opzione Pack Confort. Inoltre le auto presentano il sistema di fissaggio YouClip, che consente di fissare in modo pratico e sicuro lo smartphone, il tablet e altri accessori.

Dacia Sandero Streetway

L'auto più economica in vendita in Italia, oltre agli allestimenti Essential e Expression si arricchisce dell'allestimento Journey. Questo offre di serie antenna shark, cerchi in lega diamantati Randia, soglie battitacco, tappetini e tanti equipaggiamenti: chiave Keyless Entry, climatizzatore automatico, retrocamera di parcheggio, divisori vano bagagli e supporto per smartphone rimovibile. La vettura riceve poi i nuovi cerchi Flexwheel bitono e nuovi colori, tra cui i due colori Grigio Scisto, finora riservati a Jogger, e Verde Oxide, emblematico della versione Extreme, disponibili su tutte le versioni. Andiamo a vedere allestimenti e prezzi. Allestimenti Dacia Sandero Streetway Essential

Dacia Sandero Streetway Essential ABS /ESP + assistenza alla partenza in salita

Airbag a tendina + Airbag frontali laterali

Airbag passeggero e conducente

Alzacristalli elettrici anteriori

Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)

Avviso di attenzione del conducente

Avviso di superamento corsia (LDW)

Codice di soccorso

Computer di bordo

Cruise control e limitatore di velocità

Predisposizione per l'immobilizzazione dell'alcool

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di velocità

Sensori di parcheggio posteriori

Sensori pioggia

Sistema automatico di frenata d'emergenza con telecamera

Copricerchio in acciaio da 15''

Finiture interne in grigio

Maniglie porta nera

Tappezzeria in tessuto Essential

Chiusura centralizzata a distanza + chiave a 2 pulsanti

Media Control + presa USB-C + 2 altoparlanti

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedili posteriori - ribaltabili 2/3

Volante regolabile in altezza

Dacia Sandero Streetway Expression

Dacia Sandero Streetway Expression = Essential + Climatizzatore manuale

Media Display touchscreen da 8'' + replica smartphone via cavo + presa USB-C + presa USB-A +4 altoparlanti

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori

Sedile conducente regolabile in altezza con bracciolo

Specchietti laterali regolabili

Volante in TEP regolabile in altezza e profondità

Dacia Sandero Streetway Journey

Dacia Sandero Streetway Journey = Expression + Blind Spot Warning

Climatizzatore automatico

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Videocamera posteriore

Keyless entry

Cerchi in lega da 16'' Randia

Specchietti laterali esterni neri

Supporto smartphone rimovibile

Shark Antenna

Prezzi Dacia Sandero Streetway parte da 13.250 euro per la versione Essential con motore da 65 CV, per arrivare ai 17.550 euro della versione Journey con motore da 90 CV.

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway è l'auto più venduta della gamma, e rappresenta globalmente più di due terzi delle Sandero vendute. Il modello 2024 è caratterizzato dalla ricca dotazione della versione Extreme, con antenna shark, cerchi in lega diamantati Randia, soglie battitacco, tappetini e tanti equipaggiamenti: chiave Keyless Entry, climatizzatore automatico, retrocamera di parcheggio, divisori vano bagagli e supporto per smartphone rimovibile. Le novità riguardano i nuovi cerchi Flexwheel bitono Dark e nuovi cerchi in lega diamantati, oltre a nuovi colori come il Beige Safari, esclusivo di Sandero Stepway, e i due colori Grigio Scisto e Verde Oxide. Sandero Stepway Expression offre una nuova personalizzazione grafica posizionata sulle porte anteriori, sotto gli specchi retrovisori: l'emblema DACIA Link e le coordinate GPS corrispondenti all'iconica strada Transfagarașan, sui monti Carpazi. Allestimenti Dacia Sandero Stepway Essential

Dacia Sandero Stepway Essential ABS /ESP + assistenza alla partenza in salita

Airbag a tendina + Airbag frontali laterali

Airbag passeggero e conducente

Alzacristalli elettrici anteriori

Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)

Avviso di attenzione del conducente

Avviso di superamento corsia (LDW)

Computer di bordo

Climatizzatore manuale

Cruise control e limitatore di velocità

Predisposizione per l'immobilizzazione dell'alcool

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di velocità

Sensori di parcheggio posteriori

Sensori pioggia

Sistema automatico di frenata d'emergenza con telecamera

Cerchi FLEXWHEEL da 16" Dark

Finiture interne in grigio

Maniglie porta nera

Tappezzeria in tessuto Essential

Chiusura centralizzata a distanza + chiave a 2 pulsanti

Media Control + presa USB-C + 2 altoparlanti

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedili posteriori - ribaltabili 2/3

Barre portatutto modulari in grigio

SOS e-call

Dacia Sandero Stepway Expression

Dacia Sandero Stepway Expression = Essential + Specchietti laterali regolabili elettricamente

Media Display touchscreen da 8'' + replica smartphone via cavo + presa USB-C + presa USB-A +4 altoparlanti

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori

Sedile conducente regolabile in altezza con bracciolo

Specchietti laterali regolabili

Volante in TEP regolabile in altezza e profondità

Computer di bordo da 3,5"

Fari fendinebbia in vernice nero lucido

Maniglie delle portiere esterne in tinta con la carrozzeria

Maniglie delle portiere interne in grigio

Protezione inferiore delle porte nera

Rivestimento in tessuto Expression

Specchietti laterali esterni in tinta con la carrozzeria

Dacia Sandero Stepway Extreme

Dacia Sandero Stepway Extreme = Expression + Climatizzatore automatico

Videocamera posteriore

Keyless entry

Supporto smartphone

Shark Antenna

Extended Grip

Selleria in TEP MicroCloud

Tappeto in gomma con motivo Topografico

Retrovisori esterni in tinta rame

Cerchi in lega Mahalia da 16'' Black

Dettagli in rame bocchette dell'aria e sul pannello della porta anteriore

Fendinebbia con inserti color rame

Motivo Topografico

Nuovi inserti in tessuto sul cruscotto e sul pannello interno delle porte anteriori

Prezzi Dacia Sandero Stepway parte da 15.300 euro per la versione Essential con motore da 90 CV e arriva a 18.700 euro per la versione Extreme UP con motore da 110 CV.

Dacia Jogger

Dacia Jogger ha superato le 100.000 unità vendute dal lancio, occupando il primo posto del segmento C (SUV esclusi) nelle vendite a privati in Europa ed in Italia. La versione HYBRID 140 rappresenta un quarto delle vendite a livello globale. I modelli 2024 si caratterizzano dai nuovi cerchi Flexwheel bitono Dark e diamantati e su Jogger HYBRID 140 arriva l'inedito quadro strumenti digitale da 7" introdotto su Nuovo Duster per accentuare la modernità e fornire più informazioni al conducente. Come Sandero Stepway Expression, Jogger offre una nuova personalizzazione grafica posizionata sulle porte anteriori, sotto gli specchi retrovisori: l'emblema DACIA Link e le coordinate GPS corrispondenti all'iconica strada Transfagarașan, sui monti Carpazi. Inoltre su Jogger il climatizzazione manuale è di serie a partire dalla versione Essential, e su Jogger HYBRID 140 c'è la nuova funzionalità E-SAVE che consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (circa il 70% della capacità) per mantenere una riserva di energia sufficiente da utilizzare in diversi contesti. Allestimenti Dacia Jogger Essential

Dacia Jogger Essential ABS/ESP/Hill start assist

Assistente di velocità intelligente

Avviso di attenzione del conducente

Avviso di superamento corsia (LDW)

Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)

Sistema di frenata d'emergenza automatica

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di

velocità

Climatizzatore manuale

Pulsante E-Save (solo HEV)

Pulsante My safety switch

Rescue code

Sensori di parcheggio posteriori

Tergicristalli con sensore pioggia

Volante regolabile in altezza e profondità

Console centrale bassa

Barre tetto longitudinali nere

Cerchi in acciaio da 16"

Luci frontali e posteriori a LED (Y shape)

Maniglie delle portiere in nero

Paraurti anteriori e posteriori in tinta carrozzeria

Selleria specifica Essential

Fari automatici

Alzacristalli anteriori elettrici

Panchetta posteriore ribaltabile in 1/3 - 2/3

Media Control+ USB-C

Dacia Jogger Expression

Dacia Jogger Expression = Essential + Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici

Clima manuale

Cruise control

Retrovisori regolabili elettricamente

Sensori di parcheggio posteriori

'Barre tetto modulari nere

Bracciolo sedile conducente

Computer di bordo a colori TFT 7" (Solo versioni ibride)

Consolle centrale alta con bracciolo (Solo versioni ibride)

Fari fendinebbia anteriori con inserti nero brillante

Freno di stazionamento elettrico (Solo versioni ibride)

Volante in TEP regolabile in altezza e profondità

Cerchi flexwheels da 16'' Atara Dark

Console alta con bracciolo+ presa USB-C + 12V plug

Freno a mano elettrico (Solo versioni ibride)

Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria

Retrovisori esterni e maniglie portiere esterne in tinta

carrozzeria

Selleria specifica Expression

Skis anteriore e posteriore grigio megalite

Media Display compatibile con Android Auto™ e Apple

CarPlay™ con replicazione smartphone via cavo USB

(Radio DAB con touchscreen 8'', 4 altoparlanti + USB-C)

Privacy glass posteriori

Tergicristalli automatici

Dacia Jogger Extreme

Dacia Jogger Extreme = Expression + Clima automatico

Telecamera posteriore

Extended Grip

Key less entry

Supporto smartphone

Tappetini con motivi topografici

Tavolini pieghevoli e scorrevoli sui sedili della 2 fila

Cerchi in lega 16'' black

Shark antenna nera

Dettagli color rame su copertura retrovisori, fari

fendinebbia, barre tetto e logo sul portabagagli

Finestrini terza fila apribili a compasso (solo 7 posti)

Selleria specifica Extreme con tessuto Microcloud e

impunture color rame

Dacia Jogger Extreme UP

Dacia Jogger Extreme UP = Extreme + Consolle centrale alta

Blind spot warning

Freno a mano elettrico

Sensori di parcheggio anteriori

Pack Navigation: Media Nav 8

touchscreen 8''+ replicazione via cavo + MapCare (2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni mappa Europa Ovest)