Il Cybertruck di Tesla appare in un video... in catena di montaggio!

L'attesissimo veicolo, ultimamente oggetto di numerosi scatti promozionali, sia "dietro le quinte" dalla catena di montaggio che durante i test (l'ultimo sulla neve dalla Nuova Zelanda), appare qui sulla linea di produzione della Gigafactory in Texas , che non sembra lavorare a pieno regime.

A pochi mesi dall'inizio delle consegne e con i preordini schizzati alle stelle (così come i tempi di attesa), il Cybertruck di Tesla è apparso in un inedito video direttamente dalla catena di produzione (a proposito, sapete come funzionano i Supercharger ?).

Dal video, che appare "rubato", anche se è difficile sapere quanto sia orchestrato, appare infatti una catena di montaggio piuttosto vuota, con un solo veicolo in produzione attorno al quale stanno lavorando diversi dipendenti come se lo stessero assemblando a mano. Anche se è sempre possibile che stiano semplicemente testando le postazioni di lavoro prima di avviare la produzione vera e propria.

Passando al Cybertruck, si può solo vedere il decantato esoscheletro in acciaio inossidabile, che secondo un articolo del New York Times di alcuni mesi fa differisce completamente dalla struttura delle auto "normali", sia per composizione che per caratteristiche strutturali.

Questo avrebbe determinato modifiche alla catena di produzione anche solo per le saldature, con corrispondente aumento dei costi e allungamento dei tempi.

Ricordiamo che Tesla ha promesso di consegnare i primi Cybertruck durante un evento speciale alla fine di settembre, probabilmente a dipendenti, visto che non si sa neanche il prezzo del veicolo, ma Musk ha affermato che la produzione di massa dovrebbe iniziare il prossimo anno, quindi queste immagini non sono ancora preoccupanti.