Il Cybertruck di Tesla non teme l'off-road: guardate come se la cava

I video che trovate qui sopra arrivano da alcuni test svolti con Tesla Cybertruck in condizioni di strade dissestate, che possiamo generalmente identificare fuoristrada. Nei video vediamo il veicolo elettrico di Tesla alle prese con un fondo stradale particolarmente sconnesso, completamente sterrato.

Tesla Cybertruck appare cavarsela bene in fuoristrada, anche se vediamo come i conducenti non stessero procedendo a velocità elevate, anzi li vediamo muoversi piuttosto lentamente. Questo potrebbe essere connesso alla volontà di non danneggiare il veicolo, oppure al protocollo di testing che stavano seguendo.

Infine, dai vediamo leggiamo anche la sigla RC sui Cybertruck: quello dovrebbe significare che si tratta di modelli Release Candidate, ovvero prototipi molto vicini a quello finale e che sono candidati al debutto ufficiale sul mercato. Vi ricordiamo che le prime consegne di Tesla Cybertruck dovrebbe partire da novembre.