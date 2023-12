Musk l'aveva promesso: il Cybertruck si può trasformare in una barca!

Non c'è niente da fare, il Cybertruck è stato progettato specificatamente per attrarre l'attenzione. Il nuovo pickup elettrico di Tesla, è appena stato consegnato ai primi fortunati acquirenti, ma sembra che a loro disposizione non ci sarà solo un optional per montargli sopra una tenda, ma anche uno (almeno in futuro) per trasformarlo nientemeno che in una barca! (Leggi anche: come cambia l'autonomia delle auto elettriche in inverno).

D'altronde l'anno scorso Elon Musk lo aveva promesso: "Cybertruck sarà abbastanza impermeabile da servire brevemente come barca, in modo da poter attraversare fiumi, laghi e persino mari che non sono troppo agitati".