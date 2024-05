Cybertruck in giro per l'Italia: ecco dove e quando

Tesla Cybertruck è stato sicuramente il SUV elettrico più chiacchierato degli ultimi tempi, una vettura unica nel suo genere, soprattutto per il design, e che finora è rimasta un'esclusiva del mercato statunitense. Ma anche in Italia potremo vederlo da vicino.

Tesla ha infatti appena annunciato un inedito tour italiano per il suo Cybertruck. L'azienda infatti ha deciso di avviare una campagna per far conoscere il suo SUV elettrico anche in Europa. Pertanto, sarà possibile vedere e toccare con mano Tesla Cybetruck in diverse città italiane.