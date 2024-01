Il Cybertruck è in grado di affrontare anche il fuoristrada impegnativo, dopotutto

Inarrestabile, indistruttibile, impermeabile. Sono diversi gli aggettivi che Elon Musk ha sprecato in favore del nuovo pickup elettrico Cybertruck, ma alla prova dei fatti negli scorsi mesi diversi fan avevano messo in dubbio le capacità in fuoristrada del mezzo (sapete quali sono gli oggetti obbligatori da tenere in auto?).

Dopotutto, anche se costa cifre tra i 60.000 e i 120.000 dollari, si tratta sempre di un veicolo pensato anche per questo tipo di utilizzo, e le specifiche lo confermano. Con un'altezza da terra di 44,2 cm regolabile grazie alle sospensioni pneumatiche (che possono incrementarla di altri 30,5 cm), un angolo di attacco di 35 gradi e uno di uscita di 28 gradi, ci si aspetta di poter affrontare situazioni veramente impegnative.

Nondimeno, i recenti video avevano fatto preoccupare gli amanti del marchio, ma ora tre nuovi filmati cancellano questi timori: la vettura saprà affrontare situazioni anche molto complicate.

Partiamo dall'inizio. Annunciato il 30 novembre in un evento dedicato, il nuovo Cybertruck non è stato consegnato in grandi volumi e sono solo una decina i fortunati proprietari, quindi non c'è stata la possibilità di testarlo a fondo, soprattutto in questo contesto "rischioso".

Per questo tutti i video di questo tipo provengono da test dell'azienda filmati da curiosi o appassionati.

Nondimeno nei mesi scorsi le cose non erano andate proprio bene. In ottobre, due prototipi con la scritta "RC" (Release Candidate) sono stati filmati mentre cercavano senza successo di affrontare un ostacolo chiamato "Le scale" a Monterey, in California, a un'ora dal quartier generale di Tesla a Palo Alto.

I due veicoli concorrenti Ford F-150 Lightning e Rivian R1T non si sono fatti pregare e un mese più tardi hanno mostrato di poter affrontare lo stesso percorso senza problemi.

Un mese dopo arrivano notizie più confortanti, con due Cybertruck che vengono fotografati coperti di fango a seguito di una sessione di off-road di livello 4 (con attraversamenti di acqua di oltre 60 cm e il superamento di rocce di 38 cm, oltre a fango e pendenze ripide) alla Tahoe National Forest in California.

Qui non si ha nessuna prova, ma almeno sembrava che il veicolo fosse in grado di affrontare anche percorsi impegnativi.

Ora gli ultimi video, ripresi da un semplice fan che li ha visti affrontare il percorso nel deserto, mostrano invece le capacità dei pickup. Il primo filmato mostra il veicolo salire su una pendenza molto impegnativa, con rocce e terriccio, senza particolari difficoltà.