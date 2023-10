Il Cybertruck ha una (nuova) data di lancio, ma la produzione di massa è lontana

Dopo aver accumulato ritardi su ritardi, sembra finalmente arrivato il momento dell'attesissimo Cybertruck, almeno per quanto riguarda i primi fortunati clienti (sapete come funzionano i Supercharger ?).

Se infatti negli ultimi tempi si sono visti diversi Cybertruck con la scritta RC su paraurti e fiancate (Release Candidate) girare per le strade di California e Texas, avviare la catena di montaggio è un altro discorso.

Ma se pensate che a breve potrete andare a prendere il vostro pick-up (almeno se abitate negli Stati Uniti), non sarà così . La produzione sarà molto limitata, almeno all'inizio.

Il 30 novembre quindi verranno consegnati i primi veicoli direttamente nella Gigafactory del Texas, la seconda più grande del Paese e quella in cui vengono prodotti i Cybertruck.

Sembra quindi che i problemi del Cybertruck non siano ancora risolti (ricordiamo che la data iniziale di uscita era addirittura il 2021), e l'uscita dei primi veicoli dalla fabbrica non rappresenterà tanto un nuovo inizio quanto un modo per tranquillizzare gli investitori.

Nonostante questo, l'attenzione dei fan e del mercato è elevatissima, e anche se il 30 novembre dovesse venire consegnato un solo Cybertruck non ci sono concorrenti in grado di eguagliare l'impatto mediatico del veicolo, Rivian, Ford o BMW che siano.