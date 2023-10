Non vi piace il Cybertruck in alluminio? Forse avrete una (cara) opzione

Le immagini dei prototipi di Cybertruck in mimetica psichedelica hanno fatto il giro del mondo e chiarito un concetto: molti vogliono il pick-up elettrico con quella livrea (o comunque non in alluminio).

La richiesta è stata così forte che diversi negozi negli Stati Uniti hanno pensato di organizzarsi accontentare gli utenti, ma Tesla li ha anticipati: perché non offrire direttamente un servizio di car wrapping?

Detto, fatto. Su Tesla.com (ma non nel sito italiano), se andate sulla sezione Tesla shop, troverete due opzioni tra gli accessori per veicolo esterni, la Pellicola protettiva colorata per Model 3/Y e la Pellicola protettiva trasparente per Model 3/Y.

La prima varia tra i 7.500 e gli 8.000 dollari a seconda del colore, mentre la seconda costa 5.000 dollari. Non aspettatevi il rivestimento camuffato del Cybertruck, per il momento si tratta solo di tinte unite (Glacier Blue, Forest Green, Satin Roze Gold, Crimson Red, Slip Grey, Satin Ceramic White e Satin Stealth Black), ma evidentemente Tesla sta testando il mercato o quantomeno le tecniche di rivestimento.

Attualmente, il servizio è offerto solo attraverso i centri di assistenza Tesla a West Covina, CA, e Carlsbad, CA, ma la rete dovrebbe espandersi man mano che viene formato più personale.