L'acciaio inossidabile arrugginisce? Secondo alcuni proprietari di Cybertruck sì

Anche un altro utente di nome vertigo3pc ha avuto modo di sperimentare l'evento, in quanto dopo aver guidato durante un acquazzone a Los Angeles ha notato macchie di ruggine sul suo Cybertruck di 10 giorni (immagine sotto).

In particolare, un utente di nome Roxar ha dichiarato il 1° febbraio che quando ha ritirato il suo veicolo il dipendente Tesla che glielo ha consegnato lo ha avvertito che "i cybertruck sviluppano segni di ruggine arancione sotto la pioggia e questo richiedeva che il veicolo fosse lucidato".

Nei giorni scorsi alcuni thread creati da utenti sul forum dei proprietari di Cybertruck hanno fatto notizia in quanto riportano che i Cybertruck sono sensibili alla pioggia e potrebbero sviluppare macchie di ruggine .

Tanto più che i pannelli del nuovo ed esclusivo pick up elettrico di Tesla sono interamente in acciaio inossidabile non verniciato, e una delle caratteristiche di questo materiale dovrebbe essere la sua resistenza alla ruggine, vero? In teoria, ma partiamo dall'inizio di questa strana storia.

Passino le macchie sui dischi dei freni, ma nessuno si aspetterebbe di vedere delle macchie di ruggine sui pannelli del suo nuovo Cybertruck di neanche 10 giorni (a proposito, sapete come funziona lo smart summon di Tesla ?).

Sul Web sono rimbalzate le ipotesi più varie, e i forum si sono subito riempiti di post in cui si cercavano spiegazioni per l'evento, ma a quanto pare questo fenomeno non è né nuovo né particolarmente rilevante.

Per quanto pubblicizzata come resistente alla ruggine perché realizzata in acciaio inossidabile, anche la DeLorean DMC-12 (l'auto di Ritorno al futuro) può sviluppare ruggine, e infatti nei forum si sconsiglia vivamente di guidarla sotto la pioggia. Quarant'anni dopo, il problema si ripropone, e il motivo, stando ad alcune analisi, è dovuto alla composizione dell'acciaio.

L'acciaio inossidabile adottato da Tesla è infatti chiamato "Ultra-Hard 30X", che si riferisce probabilmente all'acciaio inossidabile 300, con un'elevata concentrazione di cromo. Secondo alcuni osservatori, però, mancherebbe il molibdeno per aggiungere resistenza alla corrosione.

La ruggine è infatti il risultato di una reazione di ossidazione: quando il ferro infuso nell'acciaio inossidabile reagisce con l'acqua e l'ossigeno, forma un ossido di ferro idratato - o in termini comuni - ruggine. Detto questo, le macchie appaiono solo quando si forma l'ossidazione su ferro o leghe di ferro.

Questo può essere causato da esposizione chimica, contatto con i sali, contaminazione da grasso, ed esposizione prolungata al calore. Il manuale utente del Cybertruck conferma, e rileva come la superficie necessiti di una certa cura per proteggerlo dalla corrosione, in quanto è specificamente indicato che:

"Per evitare danni all'esterno, rimuovere immediatamente le sostanze corrosive (come grasso, olio, escrementi di uccelli, resina di alberi, insetti morti, macchie di catrame, sale stradale, ricadute industriali, ecc.)"

Certo, non si parla di pioggia, nondimeno è evidente la necessità di una certa cura. Tesla non ha ancora commentato la notizia, ma anche se è resistente ai proiettili e può galleggiare in caso di necessità, è meglio fare attenzione alla pioggia e al sale sulle strade.

Ma questi sono dettagli, perché, per quanto inestetiche, queste macchie di ruggine scompaiono semplicemente dopo aver passato dell'alcol denaturato, come l'utente vertigo3pc ha potuto confermare. Raxar invece ha riportato di aver contattato l'assistenza, che hanno confermato la possibilità di pulire la vettura senza problemi.

C'è poi una buona notizia: Tesla offre la possibilità di effettuare il car wrapping, procedura che forse è meglio tenere in seria considerazione.