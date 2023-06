La Cupra Born è una compatta elettrica "tutto dietro" (motore e trazione posteriore) che condivide il pianale con numerosi modelli Audi (Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron), Skoda (Enyaq iV e Enyaq Coupé iV) e Volkswagen (ID.3, ID.4 e ID.5). Una "segmento C" ecologica, grintosa e ricca di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici dell'unico modello a emissioni zero (per ora) della Casa spagnola.

Cupra Born: la tecnologia sigla per sigla

ACC

Il cruise control adattivo ACC mantiene la velocità preimpostata, adattandola alla vettura che precede.

Aircare

La funzione Aircare del climatizzatore automatico Climatronic consente di regolare e filtrare il flusso per garantire un'aria sempre pulita.

AVAS

La sigla AVAS (acronimo di Acoustic Vehicle Alert System) identifica il suono di marcia che i veicoli elettrici devono emettere obbligatoriamente quando circolano a una velocità inferiore ai 20 km/h.

Il suono della Cupra Born è percepibile fino a una velocità di 40 km/h ed è emesso da un altoparlante posizionato nella parte destra del frontale del veicolo.

Breakdown call

La Breakdown call è la chiamata in caso di guasto.

Car2X

Car2X è un sistema di gestione delle informazioni sul percorso che utilizza l'antenna del segnale WiFI 5GHz posizionata nello specchietto retrovisore interno e permette di ricevere comunicazioni rilevanti su quanto accade sul proprio tragitto come incidenti o ostacoli direttamente dagli altri veicoli presenti sulle strada e che utilizzano la stessa tecnologia

Climatronic

Il Climatronic è il climatizzatore automatico della Cupra Born.

Coast-to-coast

Coast-to-coast è un fascio luminoso a LED che esalta la sportività. Include la funzione "ceremony" che si attiva all'apertura e alla chiusura della vettura quando i fari sono accesi.

Connectivity Box

Il Connectivity Box ricarica lo smartphone in modalità wireless.

Cupra Connect

Grazie ai servizi online Cupra Connect è possibile - attraverso lo smartphone - accedere ai dati della vettura, impostare la temperatura interna e tanto altro.

Cupra Drive Profile

Il Cupra Drive Profile consente di scegliere tra diverse modalità di guida.

Customer Care call

La Customer Care call è la chiamata all'assistenza clienti.

Dynamic Pack

Il Dynamic Pack è il controllo dinamico dell'assetto.

e-Boost

La sigla e-Boost identifica le Cupra Born più potenti: quelle con 231 CV anziché 204.

eCall

L'eCall è la chiamata di emergenza.

e-Manager

Il sistema e-Manager consente di controllare da remoto il processo di ricarica, l'autonomia della batteria e il suo stato tramite l'app prima di iniziare il viaggio. Ma non è tutto: è infatti possibile anche specificare la temperatura desiderata con la navigazione da remoto per trovare l'abitacolo in condizioni ottimali.

Front Assist

Il Front Assist previene il rischio di collisione attivando automaticamente i freni: in combinazione con il cruise control adattivo la vettura frena in caso di mancata reazione del conducente.

High beam assist

L'High beam assist evita l'abbagliamento in autonomia.

Hola hola

Pronunciando "Hola hola" si attivano i comandi vocali.

Intelligent Park Assist

L'Intelligent Park Assist è in grado di integrare e gestire tutte le operazioni collegate alla manovra di parcheggio rendendolo completamente automatizzato.

Kessy Advance

Il Kessy Advance è il sistema di accesso e avviamento senza chiave.

Kessy GO

Il Kessy GO è il sistema di avviamento senza chiave.

Lane Assist

Il Lane Assist è il sistema di mantenimento della corsia.

Natural voice control

Il termine Natural voice control identifica i comandi vocali con voce naturale.

Pre-Crash Assist

In caso di urto imminente il Pre-Crash Assist agisce proattivamente chiudendo i finestrini e pretensionando le cinture.

Safety & Service

Il pacchetto Safety & Service offre soluzioni di connettività come il sistema eCall, il Breakdown Call e la prenotazione della manutenzione.

Seaqual Yarn

Seaqual Yarn è una fibra polimerica proveniente dal materiale raccolto da pescatori e volontari in mari, oceani, fiumi ed estuari usata come rivestimento per i sedili della Cupra Born.

Side Assist

Il Side Assist invia un promemoria visivo al conducente se viene rilevato un oggetto nell'angolo cieco.

Skyline Pack

Lo Skyline Pack è il tetto panoramico in vetro.

Top View Camera

Il sistema Top View Camera è composto da quattro telecamere e permette al guidatore di monitorare l'area circostante la vettura.

Traffic Sign Recognition

Il Traffic Sign Recognition è il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Trained Park Assist

Il Trained Park Assist acquisisce la traiettoria percorsa dall'auto per accedere alle aree di parcheggio utilizzate più di frequente.

Virtual Cockpit

Il Virtual Cockpit è un cruscotto digitale ad alta risoluzione.