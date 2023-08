Costi di ricarica delle auto elettriche: l'Italia tra i più cari

Spesso parliamo delle auto elettriche, un segmento sempre più in crescita nel mercato, compreso quello italiano. Oltre ai numerosi modelli di auto elettriche che vengono lanciare periodicamente, è bene anche considerare i costi che necessitano per la loro alimentazione.

Risulta abbastanza chiaro che le auto elettriche offrano un'efficienza alta, ma chiaramente questa deve essere contestualizzata in base al costo che si deve sostenere per ricaricarle. E proprio in termini di ricarica negli ultimi tempi si è verificata una crescita dei costi di ricarica, proprio come è accaduto per i costi dei classici carburanti.

Un'interessante ricerca condotta da Switcher.ie cerca di chiarire questo aspetto. La ricerca ha raccolto i dati sui costi di ricarica delle auto elettriche in tutti i paesi europei, elaborando una classifica che ordina i vari paesi europei in base ai costi richiesti per la ricarica. Il grafico qui sotto riassume la situazione nel dettaglio.