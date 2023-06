Negli anni passati i test standard non rispecchiavano l' utilizzo reale del veicolo, con conseguente arrabbiatura degli utenti che non riuscivano replicare la quantità di chilometri per litro riportati dai produttori di auto e danni ambientali per emissioni superiori a quelle dichiarate.

Quando guardate le caratteristiche di un'auto, a meno che non si parli di una supercar uno dei dati più importanti riguarda i consumi (e le emissioni di CO2, per i veicoli a combustione). Ma come fidarsi di quelli dichiarati dalle case automobilistiche, e cos'è la WLTP , parola che vediamo sempre in corrispondenza di questi numeri?

Indice

Cos'è la WLTP

è l'acronimo di Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (procedura di controllo armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri) ed è il più recente test per misurare il consumo di carburante e le emissioni delle(e ibride) edi quelle elettriche.

Lo standard è stato introdotto e adottato dal comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) per sostituire il precedente NEDC (New European Driving Cycle), in circolazione dal 1992, che non garantiva la veridicità dei dati comunicati dai produttori di auto in relazione a consumi di carburante e - soprattutto - emissioni.

Due erano i problemi di questo standard. Prima di tutto, i proprietari di auto non potevano in alcun modo replicare i numeri forniti nelle specifiche del veicolo che andavano ad acquistare. In secondo luogo, come si è visto anche a seguito di alcuni scandali in cui le centraline delle vetture cambiavano comportamento quando in fase di test, anche i Governi si erano resi conto come le emissioni promesse fossero in realtà molto più alte nella realtà, di fatto vanificando gli sforzi per combattere l'inquinamento.

Il nuovo test, come il precedente NEDC, si effettua in laboratorio, ma si avvantaggia di una nuova metodologia di misurazione per rilevare i consumi di un veicolo basandosi su dati di guida reali raccolti a livello mondiale.

Quindi riesce a simulare in maniera piuttosto precisa le condizioni di guida reali anche in condizioni controllate.

Ma cosa cambia nello specifico? Per esempio, i valori reali possono cambiare a seconda che il veicolo venga impiegato prevalentemente nel traffico urbano, su strade extraurbane o in autostrada.

Ecco che quindi con il WLTP è stato sviluppato, a partire dalle condizioni teoriche del ciclo NEDC, un profilo di guida dinamico basato su rilevamenti statistici e sull'analisi dei profili medi degli utilizzatori, simulando variazioni di velocità in diverse condizioni, prendendo in considerazione non solo la velocità del traffico, ma anche varianti di allestimento e classi di peso di una vettura.

Inoltre, anziché simulare ciclo urbano e ciclo extraurbano in un calcolo combinato come in precedenza, il veicolo viene ora testato in quattro fasi caratterizzate da differenti range di velocità: low (basso), medium (medio), high (alto) e extra-high.

La procedura, che è diventata obbligatoria per l'omologazione dei veicoli da Euro 6c e successivi, ha permesso di ottenere uno schema per il cambio marcia ottimale a seconda del peso e del rapporto curva di coppia/potenza, oltre ad aver "forzato" i produttori a creare sistemi di scarico sempre più efficienti (per esempio spostando il catalizzatore nel collettore o introducendo il FAP).

La procedura, come abbiamo detto, avviene in laboratorio, e include diverse condizioni per i test dinamometrici e del carico stradale (resistenza al movimento), del cambio, del peso totale dell'auto (comprese le attrezzature opzionali, il carico e i passeggeri), la qualità del carburante, la temperatura ambiente e la selezione e la pressione dei pneumatici.

A questo, è stato poi aggiunto un test su strada, il Real Drive Emissions test (RDE, test delle emissioni di guida reale), che verifica come i limiti legislativi per gli inquinanti non siano superati in caso di uso reale. RDE non ha un valore legale e non sostituisce il test di laboratorio, ma lo completa, e ha contribuito ad abbattere le emissioni di NOX.

Ma come funziona il test WLTP? Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirlo!