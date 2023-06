E se vi state chiedendo cos'è una presa CCS , sappiate che è quel sistema che vi consente, se la vostra auto lo supporta, di poterla ricaricare anche in appena quindici minuti. Ma com'è possibile? È quello che scopriremo a breve, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a comprendere come funziona la presa CCS.

Per molti, una delle più grandi limitazioni delle auto elettriche è la velocità di ricarica, ovvero il tempo necessario per "fare il pieno". Per questo sono state studiate tecnologie come le prese CCS , che consentono di ricaricare più velocemente pur consentendo di caricare con la stessa presa anche da casa.

Cos'è una presa CCS

La ricarica CCS (Combined Charging System) è uno degli standard di connettore utilizzato per la ricarica rapida per i veicoli elettrici (EV), e in quanto tale può essere usato per far fare alla vostra auto il pieno di elettroni in poco tempo, caratteristica utile per esempio se si sta compiendo un viaggio.

Ma perché è chiamato "combined", e perché consente una ricarica più veloce? Per rispondere a queste domande bisogna introdurre due concetti, quello di corrente continua (CC) e di presa di Tipo 2 (o Tipo 1, utilizzata negli Stati Uniti).

La corrente elettrica è il flusso di elettroni lungo una superficie, ma questo può essere sempre nello stesso senso all'interno del circuito, e allora parliamo di corrente continua, o la sua direziona può essere invertite continuativamente nel tempo, e allora parliamo di corrente alternata (CA).

La corrente alternata è quella che troviamo nelle nostre case, ed è associata a velocità di carica inferiori, mentre la corrente continua, utilizzata dalle batterie che alimentano dispositivi elettronici e auto elettriche, offre velocità di carica molto superiori. Perché? Perché per arrivare alla batteria la corrente alternata deve essere prima convertita in continua da un raddrizzatore di corrente all'interno dell'auto che accetta correnti fino a una certa potenza, mentre se si dà già la corrente continua, questa passa direttamente alla batteria.

Detto questo, per permettere la carica delle auto elettriche anche da casa o comunque con corrente alternata, molto più diffusa, è stato introdotto uno di presa per veicoli elettrici, il Tipo 2, in grado di accettare correnti fino a 50 kW (43 kW in CA). Queste potenze però consentono di caricare un'auto in diverse ore, cosa impensabile se si sta affrontando un lungo viaggio e si deve fare una sosta per ricaricare il veicolo.

Ecco che nel 2011 è stato proposto un nuovo standard, che permettesse di utilizzare il Tipo 2 come base, ma che aggiungesse due pin per permettere il passaggio di corrente a velocità più elevate. L'idea era quindi di aggiungere cavi CC comuni ai tipi di connettori CA esistenti in modo tale che ci fosse un solo "involucro globale" adatto a tutte le stazioni di ricarica CC.

In Europa il connettore è chiamato CCS Combo 2, perché basato sul connettore Tipo 2, mentre negli Stati Uniti, essendo basato sul connettore Tipo 1, è chiamato CCS Combo 1, ma il concetto è lo stesso.

Durante il suo sviluppo, inoltre, i produttori di auto come BMW hanno insistito per aggiungere anche uno standard che consentisse un tipo di ricarica bidirezionale chiamato Vehicle2Grid, anche chiamata Vehicle2Home (V2H), che consente di interfacciarsi con la rete elettrica per stabilizzarla riducendo la velocità di carica o mandando indietro corrente.

Il risultato è stato un connettore in grado di fornire potenza fino a 350 kilowatt (kW) (max 500 A), anche se sono in arrivo valori più alti, grazie all'inserimento di due contatti aggiuntivi a corrente continua.

Ricordiamo che il connettore di Tipo 2, quello che interessa a noi perché utilizzato in Europa, è formato da 7 pin (il tipo 1 da 5), mentre il connettore CCS aggiunge 2 ulteriori pin. L'implementazione del CCS cambia leggermente tra Combo 1 e Combo 2. Nel caso di Combo 1 il connettore offre due ulteriori contatti CC, mentre la porzione di Tipo 1 del connettore rimane la stessa con i contatti CA (L1 e N) che restano inutilizzati.