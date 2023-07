Cos'è il Powertrain elettrico

Le auto ibride utilizzano sia un motore elettrico che un motore a benzina, e la combinazione di questi due propulsori si traduce in una migliore efficienza, poiché l'auto utilizza meno carburante.

Ci sono diversi tipi di auto ibride: Full-hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in Hybrid (che vedremo in un capitolo a parte) e Range-Extended.

Nelle auto ibride, i motori elettrico e a benzina possono essere combinati in diversi modi, in parallelo, in serie o misto. In parallelo, che è lo schema più usato, il motore endotermico ed elettrico possono fornire entrambi trazione alle ruote. Questo tipo di vetture sono le Full Hybrid e le Mild Hybrid.

Nel sistema in serie, utilizzato dalle auto con Range Extender, è solo il motore elettrico a fornire trazione, mentre il motore a combustione serve da Range Extender, ovvero per caricare il motore elettrico.

Quello invece serie-parallelo (misto), consente al motore a combustione non solo di fornire trazione insieme al motore elettrico, ma anche di caricare la batteria di quest'ultimo.

Questo sistema è utilizzato dalle Full Hybrid di Toyota.

Per quanto riguarda le potenze in gioco, le auto ibride hanno motori e batterie meno performanti di quelle delle auto 100% elettriche. I motori delle Full Hybrid sono nell'ordine dei 30-40 kW, con batterie che offrono una potenza fino a 1,5 kWh. Le Mild Hybrid hanno motori di appena 10-12 kW e batterie di 0,5 kWh. Le Full Hybrid possono percorrere in modalità solo elettrica pochi chilometri, in genere 2-3 km, mentre le Mild Hybrid offrono solo uno spunto al motore a combustione e non sono in grado di guidare in modalità solo elettrica.

Le Range Extended sono invece delle auto ibride un po' particolari, perché sono praticamente auto elettriche con un motore che serve solo ad alimentare la batteria. In questo caso abbiamo motori elettrici fino a 55 kW con batterie fino 18 kWh e possono percorrere diversi km in modalità solo elettrica (anche se ci sono Range Extended con una batteria piccolissima, che praticamente vanno sempre con il motore a benzina per fornire elettricità al motore elettrico).

Vantaggi

I vantaggi delle ibride sono che offrono consumi ed emissioni ridotti rispetto alle controparti a benzina, soprattutto a basse velocità.

Inoltre, rispetto alle elettriche, non necessitano di colonnine di ricarica, e il prezzo non è molto maggiore rispetto alle controparti a benzina (soprattutto le mild hybrid, le più diffuse)

Svantaggi

Gli svantaggi di questi veicoli sono innanzitutto il fatto che offrono due motori, il che non solo complica la meccanica con conseguente aumento dei costi di gestione, ma ha anche un impatto negativo sul peso e quindi sulle prestazioni.

Inoltre le ibride non possono andare molto in modalità solo elettrica, quindi il loro impatto sull'inquinamento è piuttosto limitato.