Cos'è e come funziona il lane assist

Il sistema, tanto importante da essere inserito in una lista di aiuti alla guida che l'Unione Europea ha stabilito come obbligatori per tutte le auto omologate dal 2022 (insieme ad altri), vi avvisa in caso involontario di cambio di corsia, e a seconda del dispositivo corregge persino la traiettoria del veicolo. Andiamo a scoprire a cosa serve, come attivarlo e i suoi vantaggi e svantaggi, oltre a ricordarvi la differenza tra guida autonoma e assistita .

Una delle maggiori cause di incidenti al volante è la distrazione, e per prevenirla le auto moderne sono dotate di aiuti alla guida chiamati ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che vi avvisano di situazioni di pericolo.

Indice

Cos'è il lane assist

Quindi il Lane Assist avvisa i guidatori in caso di cambio involontario di corsia, ma in alcuni casi interviene direttamente riportando il veicolo in carreggiata, il che non piace a tutti i conducenti. Come fa?

Ogni produttore usa il proprio nome, e diverse funzioni. Ne parleremo nel capitolo dedicato , ma se per esempio se Audi e VW lo chiamano semplicemente " Lane Assist ", Mercedes lo ha battezzato " Active Lane Keeping Assist ", mentre BMW adotta un tono più tecnico con " Lane Departure Warning ". E c'è anche chi lo chiama " Emergency Lane Keep Assist " e " Lane Centering Assist".

Come dicevamo, però, l'Unione Europea ha stabilito che il sistema è tanto importante per la sicurezza da essere inserito in una lista di ADAS obbligatori per le auto di nuova omologazione da luglio 2022 e di nuova immatricolazione da luglio 2024.

In Europa è apparso nel 2000 nei camion Mercedes, mentre per le auto si è dovuto attendere il 2005 con le Citroen C4 , C5 e C6 . Da allora è diventato sempre più diffuso, e sempre più produttori hanno iniziato a implementarlo nei propri veicoli, sia di serie che come optional.

La storia del Lane Assist ha radici profonde. Inventato nel 1989, le prime applicazioni pratiche si sono viste per la prima volta in Giappone, dove Mitsubishi, Nissan, Toyota e Honda hanno iniziato a usarlo nei primi anni 2000.

Il Lane Assist è un sistema di guida assistita che, avvisa o interviene attivamente in caso di allontanamento dalla corsia, ed è stato progettato per avvertire il conducente quando il veicolo cambia traiettoria inizia a uscire dalla sua corsia senza inserire un indicatore di direzione (la freccia).

Come funziona il lane assist

Ma come abbiamo intuito non c'è solo un tipo di Lane Assist. Andiamo a scoprire le diverse declinazioni.

Inoltre anche la condizione del manto stradale ha una sua importanza, e se il sistema funzionerà al meglio in autostrada , al contrario non si attiverà in mancanza di segnaletica orizzontale o a basse velocità (e infatti funziona in genere sopra i 50 km/h).

Quindi come possiamo immaginare il Lane Assist funziona attraverso la "vista", e per questo motivo non sarà affidabile con il maltempo o in condizioni di scarsa visibilità . Se infatti grazie ai fari la telecamera vede quello che vedete voi, in alcune condizioni potrebbe essere limitato.

Nel caso invece del Lane Keeping Assist , il sistema attuerà manovre di ripristino della posizione agendo sullo sterzo e sull'impianto frenante, e in alcuni casi applicherà una leggera pressione sul volante per impedire l'abbandono della corsia. In realtà, anche se queste caratteristiche in teoria potrebbero tecnicamente rendere il veicolo semi-autonomo , questi sistemi richiedono quasi sempre che il conducente mantenga le mani sul volante e il controllo dello stesso.

Come funziona il Lane Assist? In pratica "legge" la segnaletica orizzontale (le corsie) e la usa come riferimento. Le prime applicazioni sfruttavano sensori a infrarossi per monitorare le corsie sul manto stradale e un meccanismo di vibrazione nel sedile per avvisare il conducente.

I tipi di lane assist

Abbiamo però detto che il Lane Assist non piace a tutti, soprattutto quando interviene direttamente, e per questo motivo è possibile attivarlo o disattivarlo.

Inoltre il Lane Assist è in genere incluso in un pacchetto che offre anche altri sistemi come il Cruise Control Adattativo , che sfrutta la capacità di visione dell'auto e i radar per mantenere la distanza dai veicoli che precedono, in modo da integrare questi dati con il mantenimento della corsia , per esempio a basse velocità con il Traffic Jam o ad alte velocità con l'Highway Assist.

E c'è anche chi lo chiama " Emergency Lane Keep Assist " e " Lane Centering Assist". Quest'ultimo è particolarmente evoluto in quanto riporta il veicolo esattamente al centro della corsia.

Nei capitoli precedenti abbiamo accennato a diversi tipi di Lane Assist. I principali sono due: il Lane Departure Warning è semplicemente un sistema che vi avvisa del cambio di corsia con un suono, un indicatore visivo o una vibrazione, ed è quindi passivo . Il ben più evoluto Lane Keeping Assist (anche chiamato Lane Centering Assist) interviene invece attivamente, in quanto oltre a segnalarvi la disattenzione agisce sullo sterzo riportando l'auto in corsia o anche al centro della stessa.

Come si attiva il lane assist

Cosa fare se vi foste stufati dei continui avvisi del Lane Assist o vi siate spaventati in seguito a un cambio di direzione automatico? Ogni vettura dotata di Lane Assist è dotata di un pulsante apposito che consente di attivarlo, e la sua posizione varia a seconda del modello.

In genere si accede o dal quadro strumenti o dal display del sistema di infotainment. Selezionare Impostazioni e da lì selezionare Sistemi di assistenza o Assistenza alla guida. A questo punto, impostate Lane Assist su ON per attivarlo.

Come dicevamo, in alcune condizioni il Lane Assist non si attiverà, come sotto i 50 km/h (o anche 60 km/h a seconda del modello) o in caso di assenza di segnaletica orizzontale. Mentre in altre condizioni, come con il maltempo, al buio o in caso di nebbia, potrebbe non funzionare correttamente.

Ecco perché alcune volte potete vedere un avviso del tipo Lane Assist non disponibile. In realtà non è il Lane Assist che non funziona, ma semplicemente le condizioni della strada non gli consentono di essere affidabile e quindi la centralina di controllo lo disattiva.

In altre situazioni, però, il Lane Assist potrebbe non funzionare a causa di problemi tecnici, e allora potrebbe essere necessario andare in carrozzeria per farlo controllare.