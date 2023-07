Volete personalizzare la vostra auto e avete sentito che il Car Wrapping può essere una soluzione economica e originale? Prima di cominciare a progettare decorazioni o pensare di rivestire completamente la macchina, vediamo che cos'è il Car Wrapping, in modo da fare una scelta consapevole e non rischiare di trovarsi con una soluzione che poi non ci convince. In sostanza il Car Wrapping consiste nell'applicazione di pellicole in vinile, parziali o totali, e possono anche sostituire una ben più costosa riverniciatura. Vediamo quindi tutti i dettagli su questa tecnica, qual è il suo prezzo e se si può portare a termine con il fai da te.

Indice

Che cos'è il car wrapping

In caso vi chiediate cosa sia il Car Wrapping, si tratta di una tecnica aftermarket per rivestire l'auto, e infatti il termine significa letteralmente "avvolgere il veicolo", il che spiega in modo piuttosto esaustivo in cosa consista il processo. In pratica si appongono delle pellicole in vinile sulla carrozzeria di una vettura a formare un involucro generalmente di un colore o con una finitura diversa come uno strato protettivo lucido, opaco o trasparente. La pratica era iniziata con l'apposizione di lettere e decorazioni negli anni '50, ma poi nel 1993 in Germania al produttore di pellicole in vinile Kay Premium Marking Films (KPMF) venne commissionato un rivestimento per convertire le auto in taxi. Il prodotto venne realizzato in maniera così precisa che dopo tre anni fu possibile rimuoverlo "senza lasciare traccia sulla carrozzeria". Da allora, le applicazioni si sono differenziate notevolmente, e se il rivestimento completo dell'auto è quello che definisce il Car Wrapping in senso stretto, i vari tipi di rivestimento possono essere: per cambiare il colore di un'auto (senza doverla riverniciare), con rivestimenti colorati : opachi e progettati per cambiare il colore dell'auto, in tutto o in parte. Questo è il tipo più comune di Car Wrapping per auto. con texture : involucri testurizzati per chi vuole dare alla verniciatura una finitura diversa, come opaco o lucido. La maggior parte degli involucri testurizzati sono disponibili anche in una gamma di colori opachi.

di un'auto (senza doverla riverniciare), con rivestimenti per proteggere la vernice con pellicole trasparenti, quindi mantenendo il colore della vernice

con pellicole trasparenti, quindi mantenendo il colore della vernice per motivi pubblicitari o personalizzati, con motivi, immagini o un logo, spesso usati per la pubblicità Per questo motivo esistono tre tipi di Car Wrapping: grafiche singole, come appunto le decalcomanie per apporre loghi, immagini o per identificare un servizio; mezzi involucri, come grafiche più grandi che coprono metà del veicolo; involucri completi, che avvolgono completamente l'auto. Giusto a titolo informativo, queste pellicole viniliche sono molto sottili in quanto sono create a partire da un liquido steso in un foglio e poi fatto solidificare in forni appositi. Si parla di spessori tra 50 μm per le decalcomanie a 100 μm per i colori solidi. Una caratteristica di questo materiale è inoltre la capacità di conformarsi alle forme pur mantenendo la forma originale, il che consente di applicarle tramite calore con una modesta deformazione. Ma quanto costa il Car Wrapping? Questo dipende ovviamente dalle necessità e dal tipo di pellicola che si vuole applicare: andiamo a scoprire in che modo.

Quanto costa il car wrapping

Adesso che abbiamo capito cosa sia il Car Wrapping, probabilmente la prima domanda che vi porrete riguarderà il prezzo. Il costo del Car Wrapping varia molto al lavoro che volete fare, ma è comunque inferiore a una riverniciatura. Se per esempio volete applicare una semplice decorazione, il prezzo sarà inferiore, mentre se volete effettuare un rivestimento completo ovviamente salirà. Normalmente il Car Wrapping è in tre fasi: la prima prevede che si scelgano colori, finiture e grafica adeguati. È la più divertente e semplice. Poi si devono prendere le misure. E dire accuratamente è un eufemismo. Ovviamente se fate fare il lavoro è meglio, ma i fornitori di pellicole in genere vi chiedono direttamente il modello dell'auto. Successivamente si stampa e si lamina il vinile per proteggerlo da graffi, dall'abrasione e danni dai raggi UV. Infine, si applica il vinile al veicolo. Infine, si applica. Può essere un lavoro complicato, e sul costo influirà notevolmente se volete o meno farlo da soli. Vediamo le differenze. Fai da te In generale, come abbiamo appena detto il Car Wrapping necessita di una certa manualità e, a meno che non si vogliano rivestire porzioni piuttosto piccole, il fai da te è sconsigliato. Per prima cosa, avrete bisogno di uno spazio interno, come un garage, per rivestire un'auto senza problemi. Cercare di farlo all'aperto significa avere a che fare con il vento, o peggio. Inoltre molto probabilmente avrete bisogno di una seconda persona per l'applicazione, perché alcuni pannelli avvolgenti sono molto lunghi e scomodi. Un momento critico è la pulizia della vettura (e asciugatura), soprattutto in caso si vogliano applicare pellicole opache. Qualsiasi segno sulla superficie rischia una finitura irregolare. Inoltre avrete bisogno di una lama di plastica quando si applica la pellicola per eliminare immediatamente le bolle d'aria che si formano sotto il rivestimento prima che si attacchi. Arriviamo al costo. Per pellicole piccole, come decalcomanie da attaccare sugli specchietti da soli, potreste spendere da dieci a poche decine di euro.

In carrozzeria Come abbiamo detto, per un lavoro più esteso è consigliato farlo fare a un professionista, che non solo è dotato degli spazi e degli strumenti necessari, ma soprattutto della manualità adeguata. Avete mai provato a montare una pellicola sul vetro di uno smartphone? Ecco. Ovviamente, in questo caso il costo salirà parecchio, ma se avete deciso di compiere questa operazione volete rischiare di compiere un brutto lavoro? Il prezzo dipende molto dal tipo di rivestimento, dalla carrozzeria e dal tipo di auto. Mediamente, si parte da 1000 euro a salire. Per un rivestimento completo, a meno che non sia con una finitura particolare, difficilmente vi verranno richiesti più di 3000 euro, ma in casi particolari può arrivare fino a 5000 euro.

Quanto dura il car wrapping

Ma il Car Wrapping può proteggere l'auto? Potenzialmente, sì. La pellicola in vinile può aiutare a proteggere la vernice originale del veicolo da leggeri graffi e scheggiature, e può anche proteggere dai danni UV. Si noti, tuttavia, che l'involucro dell'auto non offre lo stesso livello di difesa dei trattamenti di protezione della vernice dell'auto, in cui viene applicata una finitura chimica. Le pellicole laminate però proteggono la vernice anche da sassolini, proprio come una pellicola per smartphone potrebbe proteggere il vetro. Ma quanto dura? Questo dipende da diversi fattori, come la qualità della pellicola (se avete pagato una pellicola 10 euro su eBay o Amazon è difficile che sia di ottima qualità) e il modo con cui è stata applicata. Questi dati sono fondamentali, tanto che in alcuni casi chi installa le pellicole può garantirle per un certo numero di anni o chilometri. Sui siti di chi le applica, in genere si parla di durate di 10 anni, con garanzie nell'ordine dei 3 anni o dei 30.000 chilometri. Gli esperti sconsigliano comunque di tenere una pellicola più di 10 anni. In ogni caso, è bene pulirla con attenzione, evitando alcune pratiche, come la pulizia con le spazzole, l'acqua troppo calda o di usare cere o prodotti chimici. Inoltre le pellicole per wrapping opache e strutturate richiedono più cura rispetto alle superfici lucide, poiché la rugosità e la struttura permettono alle polveri sottili di depositarsi più facilmente, il che significa che la pulizia di queste superfici richiede più tempo. Comunque chi la installa vi fornirà tutte le indicazioni e i prodotti per la pulizia.

Car wrapping: preventivo online

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, se volete effettuare il Car Wrapping della vostra auto è consigliato farlo fare a un professionista. In Italia ci sono diverse aziende in grado di soddisfare le vostre esigenze e di proporvi rivestimenti di tutti i tipi, da trasparenti, a colorati per arrivare a soluzioni più personalizzate come le livree mimetiche che vanno tanto di moda. Diversi di questi sono in grado di effettuare un preventivo online, ma tutti richiederanno l'invio dei vostri dati per potervelo inviare via email. Ecco alcuni indirizzi a cui potete rivolgervi: Speed Glass

Wrapping Milano

Wraplab (solo email)

Garage243 (solo email)

Realisaprint

Publiemme84

Car wrapping: multe