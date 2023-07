Ecco cos'è l'AVAS delle auto elettriche , un dispositivo in grado di segnalare l'arrivo della vettura, soprattutto a pedoni e ciclisti che potrebbe non sentirla arrivare e quindi generare una situazione di pericolo.

La diffusione delle auto elettriche ha portato alla presa di coscienza di un nuovo problema: non fanno rumore . Per questo motivo, nel 2019 l'Unione Europea ha introdotto l'obbligo per i veicoli a batteria di riprodurre un suono.

Indice

Cos'è l'AVAS delle auto elettriche

A parte queste indicazioni, non ci sono limitazioni, e i produttori hanno sfruttato l'opportunità per dotare i propri veicoli di un suono distintivo.

Ma cosa significa "rumore"? Secondo la normativa UE, questo suono, che non può essere disattivato dall'utente e deve attivarsi automaticamente all'avvio del veicolo, deve essere di almeno 56 decibel fino a un massimo di 75 decibel , con una variazione di intensità proporzionale alla velocità del veicolo. Secondo la normativa, in retromarcia sono esonerati i veicoli che emettono già un suono di avvertimento.

I veicoli già circolanti hanno avuto invece tempo fino al 1° luglio 2021 per mettersi in regola.

Nel 2016, l'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, approvò il regolamento n. 138 , che stabilì come dal 1° luglio 2019 tutti i veicoli immessi sul mercato (ibridi ed elettrici) dovessero produrre un rumore fino a 20 km/h (mentre negli Stati Uniti fu approvata una legge simile ma fino a 28 km/h) e in retromarcia.

In Europa, nel 2011 è stata elaborata una linea guida per i sistemi di allarme acustico dei veicoli, l' AVAS appunto (Acoustic Vehicle Alerting System).

In realtà già nel 2007 diversi studi avevano rilevato come il rumore di fondo delle città impedisse di sentire l'avvicinamento dei veicoli a motore a bassa velocità, ma nel 2008 uno studio finanziato dalla National Federation of the Blind americana aveva rivelato che già i veicoli ibridi in modalità elettrica rappresentavano un rischio per pedoni e ciclisti, specialmente per persone ipovedenti, bambini e anziani.

Ma c'è un grande pericolo: le auto elettriche non si sentono più arrivare. Per un certo periodo, la questione è stata irrilevante visto il basso numero di veicoli elettrici circolanti, ma poi è diventato un problema.

Con le auto ibride (a basse velocità) e soprattutto con quelle elettriche , è tutto cambiato: i motori non "scoppiano" più, non ci sono marmitte, e se per qualcuno alla ricerca di un suono distintivo in grado di emozionarlo è una maledizione (ne parleremo nell'ultimo capitolo), per altri è una benedizione.

Esperienze personali a parte, l' inquinamento acustico delle città è sempre stato un problema, nonostante gli sforzi dei produttori di mitigare l'intrinseca produzione del rumore da parte del motore a scoppio , che, sfruttando appunto lo scoppio per funzionare, non può essere silenzioso.

Chi non si è svegliato di soprassalto nel cuore della notte a causa del rombo di una moto o di un'auto particolarmente potente in piena accelerazione?

Come funziona l'AVAS

Quindi le auto elettriche e le ibride quando vanno in modalità elettrica devono emettere un suono appena si avviano, di almeno 56 dB e un massimo di 70 dB. Ma come funziona?

Come abbiamo detto, la normativa prevede che questo sistema funzioni fino a 20 km/h e in retromarcia, in assenza di indicatori sonori già implementati, e deve essere di intensità proporzionale all'andamento del veicolo, quindi aumenta d'intensità quando si accelera e diminuisce si rallenta.

Le case produttrici hanno sviluppato soluzioni proprietarie di diverso tipo, ma per tutte l'AVAS non è un suono che si sente particolarmente all'interno dell'abitacolo, ed è invece diretto verso l'esterno in tutte le direzioni. In questo modo il comfort dei passeggeri non viene ridotto e al contempo pedoni e ciclisti possono avvertire con più facilità l'arrivo delle vetture elettriche, che non sono più totalmente silenziose.

Al raggiungimento dei 20 km/h, il suono si disattiva automaticamente, e questo perché diversi studi hanno evidenziato come oltre quella velocità il suono dell'auto, soprattutto dovuto al trascinamento delle ruote e all'aria, sia più che sufficiente per segnalare l'arrivo del veicolo (anche se come abbiamo visto questo limite non è universalmente riconosciuto).

Ma abbiamo accennato al fatto che diversi produttori di auto hanno voluto approfittare dell'occasione per dotare i propri veicoli di un suono caratterizzante, e sono nate collaborazione con ingegneri del suono e addirittura compositori, oltre ad aziende specializzate, per creare un proprio "logo sonoro". Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questo senso.