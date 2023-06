Cos’è un’auto Range-Extended (REV)

Indice

Come spiegheremo meglio nel prossimo capitolo, un veicolo Range-Extended, ovvero dotato di Range Extender, è un veicolo in cui i due motori, elettrico e a combustione, sono in serie, e quindi la trazione è affidata esclusivamente al motore elettrico .

Questo perché le REV, anche se tecnicamente sono delle ibride, in realtà sono più simili alle elettriche "pure" perché il motore a benzina non fornisce mai o quasi mai trazione alle ruote e interviene solo quando la batteria dell'auto è quasi esaurita , agendo in sostanza come un vero e proprio generatore elettrico.

Schema di un veicolo ibrido in serie, dove in grigio sono indicate le ruote e il differenziale. Fonte: Wikipedia

Ci sono però anche alcune controindicazioni. La prima e più ovvia è che, avendo il motore a combustione, non solo saranno più rumorose di un'auto elettrica, ma produrranno, ovviamente, emissioni. E questo, in previsione dello stop alle auto a combustione auspicato dall'Unione Europea per il 2035, significa che il loro futuro non sarà roseo. Inoltre, avendo una batteria più piccola, avranno meno autonomia (senza produrre emissioni) rispetto a un' auto elettrica . Infine, avendo due motori, la loro meccanica sarà comunque più complicata di quella di un'auto elettrica, con conseguente aumento dei costi di gestione .

dovrebbe soddisfare una serie di criteri, tra cui il fatto di avere un'autonomia solo elettrica nominale di almeno 120 km, l'unità di alimentazione ausiliaria (APU) deve fornire un'autonomia inferiore o uguale all'autonomia della batteria, l'APU non deve essere in grado di accendersi fino a quando la carica della batteria non è stata esaurita e l'APU e tutti i sistemi di alimentazione associati devono essere conformi ai requisiti di zero emissioni evaporative.

Differenze auto con Range Extender da ibride

Ma in cosa differisce un' auto elettrica con Range Extender da un'auto ibrida tradizionale? Come abbiamo detto, sono entrambe tecnicamente auto ibride, ma la maggioranza dei veicoli ibridi in commercio, plug-in e full, sono dotati di uno schema in parallelo, ovvero in cui i due motori possono dare trazione alle ruote motrici, quindi alla trasmissione, insieme oppure alternandosi (schema sottostante).

Quali auto hanno il Range Extender in Italia

Al momento in cui scriviamo, non sono moltissime le auto con Range Extender in commercio nel nostro Paese, ma visto l'interesse dei produttori cinesi per l'Europa, possiamo aspettarci che ne arrivino sempre di più. La soluzione infatti è molto popolare in Asia e in particolare in Cina, dove è molto richiesta.

Mazda MX-30 R-EV

La Mazda MX-30 R-EV è in vendita dal 1 aprile 2023 e offre un motore elettrico da 170 CV a trazione anteriore con un'autonomia elettrica di 85 km grazie all'accumulatore da 17,8 kWh (molto più piccolo di quello da 35,5 kWh della MX-30 100% elettrica) e 600 km in totale.

Il motore a benzina è un motore rotativo tipo Wankel da 830 cc e 75 CV con un serbatoio di 50 litri. Il consumo combinato WLTP è 1l/100km, mentre le emissioni di CO2 (combinato) WLTP sono 21 g/km.

La soluzione di Mazda consente sia la carica da colonnina che da motore a benzina. Il prezzo di listino parte da 38.150 euro.

Nissan Qashqai e X-Trail e-Power

Nissan offre due soluzioni con Range Extender, Qashqai e X-Trail e-Power. La soluzione della casa giapponese non prevede la possibilità di ricarica della batteria da colonnina, quindi per caricare le batterie si affida solamente al motore a benzina.

Nissan Qashqai e-Power è dotata di un motore elettrico da 190 CV abbinato a una batteria da 2,1 kWh, mentre Nissan X-Trail e-Power offre un motore elettrico da 204 o due per la versione 4WD per un totale da 213 CV. Entrambe sono dotate di un motore a benzina 1.5 l a tre cilindri con un serbatoio da 55 litri.

Questi modelli hanno una bassissima autonomia in modalità solo elettrico, quindi consumi e emissioni non sono particolarmente bassi. Per Qashqai, abbiamo un valore di 5,4 l/100 km mentre per X-Trail si arriva anche a 6,4 l/100 km in ciclo WLTP. I prezzi? A partire da 37.270 euro per la prima e da 38.080 euro per la seconda.