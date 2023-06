Ma cos'è un'auto Fuel-Cell (FCEV) ? Sicuramente avrete sentito parlare delle auto a idrogeno, ecco sono il più diffuso tipo di auto Fuel-Cell, in quanto usano l'idrogeno per produrre energia. Ma come funziona questa tecnologia e perché non è così popolare?

Indice

Cos'è un'auto Fuel-Cell (FEV)

In realtà il reagente chiamato "combustibile" sarebbe più propriamente definito come "vettore di energia", ma la distinzione in termini pratici esula dallo scopo di questo articolo.

Le celle a combustibile sono celle elettrochimiche che usano un catalizzatore (in genere il platino) per combinare due reagenti in modo da generare un flusso di elettroni (elettricità). Questo tipo di reazioni, di tipo redox, consentono di convertire l'energia chimica di un combustibile (spesso idrogeno) e di un agente ossidante (spesso ossigeno) in elettricità.

Fuel cell significa infatti letteralmente cella o pila a combustione , e come una batteria è in grado di produrre corrente continua da una reazione elettrochimica, ma a differenza di questa l'energia non è immagazzinata nelle stesse, ma in un serbatoio esterno, contenente ad esempio idrogeno, se sono fuel cell a idrogeno. In pratica, le fuel cell separano la conversione di energia dal suo immagazzinamento.

Un'altra considerazione riguarda l'efficienza della reazione, che pur essendo in teoria molto elevata, a causa di fenomeni come la catalisi e la resistenza interna la limita a valori tra il 40 e il 60%.

Fin qui tutto bene, ma c'è una questione importante. L'idrogeno è probabilmente l'elemento più comune nell'universo, ma non si trova mai nel suo stato puro, che è quello di cui abbiamo bisogno, in quanto è sempre combinato con altri elementi.

Questo perché ha una fortissima "propensione" a legarsi con qualsiasi cosa in vista, ed è anche il motivo per cui è un ottimo vettore di energia. Più un elemento è propenso a legarsi con altri elementi, però, maggiore sarà la quantità di energia necessaria per separarli. Ecco perché la creazione di idrogeno puro per i veicoli richiede l'utilizzo di una grande quantità di energia. In genere si usa come composto di partenza un combustibile fossile come il gas naturale (CH4), e la reazione genera CO2 come sottoprodotto, il che ovviamente sposta le emissioni di CO2 alla produzione (anche se in questo caso non vengono immesse nell'ambiente ma opportunamente trattate).

In generale, però, nel computo dell'efficienza di un'auto Fuel-Cell bisogna anche considerare l'energia necessaria per produrre il vettore di energia, il che ne abbassa l'efficienza.

Come se non bastasse, c'è un altro problema. L'idrogeno ha una scarsa densità energetica, quindi bisogna conservarlo in cilindri ad altissima pressione (700 bar) e a bassa temperatura, -253°C (in alternativa ci sono soluzioni con spugne a idruri metallici), il che non solo è piuttosto scomodo e ingombrante, ma potenzialmente pericoloso in quanto l'idrogeno è altamente infiammabile, quindi deve essere contenuto in strutture particolari.

In caso ve lo chiedeste, sono allo studio vettori di energia diversi, come metanolo e l'acido formico, ma al momento non sono soluzioni valide come l'idrogeno.