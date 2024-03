Per soddisfare gli ultimi standard di emissioni, le auto diesel moderne utilizzano un fluido chiamato AdBlue. Questo liquido serve ad abbassare il livello degli ossidi di azoto nei gas di scarico, ma con il tempo si esaurisce. L'AdBlue infatti ha un proprio serbatoio e sistema di gestione separato. Ma quando finisce che succede se il motore va senza AdBlue? Iniziamo con il dire che AdBlue non è un additivo ma un fluido di scarico (Diesel Exaust Fluid, DEF). AdBlue inoltre è in realtà un nome commerciale di una soluzione di urea a elevata concentrazione e acqua deionizzata. Questo liquido è incolore e non tossico, ma corrosivo. AdBlue non viene aggiunto al carburante, ma viene spruzzato e miscelato. Ed essendo continuamente utilizzato per ridurre le emissioni inquinanti, ovviamente si esaurisce nel tempo. La durata di un serbatoio di AdBlue varia notevolmente tra veicolo e veicolo, e anche stile di guida. Nondimeno, si misura nell'ordine dei migliaia di chilometri. Ma quando si esaurisce, è un problema, perché questo prodotto è stato pensato per far rispettare i limiti di emissioni Euro 6. Ecco perché è importante non esaurire mai il serbatoio dell'AdBlue. Per questo c'è una spia sul cruscotto che ci avvisa quando è il momento di intervenire, segnalandoci anche l'autonomia rimanente. Ma se finisce è un problema: andiamo a scoprire cosa succede in questo caso.

Indice

Cos'è l'AdBlue

AdBlue, che poi è il nome di un marchio, è una soluzione composta per il 32,5% di urea e per il 67,5% di acqua demineralizzata. Questo liquido, definito tecnicamente Diesel Exaust Fluid (DEF) viene aggiunto ai gas di scarico. In questo modo trasforma gli ossidi di azoto in azoto e acqua. Perché è necessario l'AdBlue Il problema dei motori diesel infatti è che producono un'elevata quantità di ossidi di azoto (NOx), pericolosi per la salute. Gli standard di emissione per le moderne auto diesel sono diventati molto più severi negli ultimi anni, in particolare per questi inquinanti. Come funziona l'AdBlue Ecco quindi che le case automobilistiche hanno cercato di trovare modi per ridurre i livelli di NOx negli scarichi delle auto diesel. Una soluzione è stata di utilizzare un sistema di ricircolo dei gas di scarico per aggiungere aria dall'aspirazione (EGR). Questo sistema aiuta a ridurre la quantità di azoto che diventa NOx, ma non è sufficiente per i limiti Euro 6. Per questo motivo è stato inventato un altro sistema, che prevede l'aggiunta di una sostanza nello scarico del veicolo. Questa sostanza, una soluzione di urea (32,5%) e acqua (67,5%), se spruzzata ad alte temperature reagisce con i NOx. E grazie a un catalizzatore chiamato SCR (Selective catalyst reduction, riduzione selettiva catalitica), forma azoto e acqua. L'AdBlue ha un suo serbatoio

Il problema è che questo sistema ha bisogno di un suo serbatoio separato. E di una pompa di alimentazione, di un dosatore e dei tubi di collegamento. Essendo inoltre continuamente spruzzato per essere miscelato nei gas di scarico, si esaurisce. E questo implica il fatto di doverlo riempire. Quando dura l'ABlue L'AdBlue ha un consumo tra 1,5 e 2,5 litri ogni 1.000 km, e con un serbatoio tra 11 e 30 litri ha un'autonomia tra 3.500 e 10.000 km. Nondimeno, quando finisce è un problema: andiamo a vedere cosa succede.

Che succede se il motore va senza AdBlue

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l'AdBlue è un liquido che serve per rispettare i limiti di ossidi di azoto. Il problema è che questo liquido ha un proprio serbatoio, quindi utilizzando l'auto si consuma. L'autonomia è elevata, ma a un certo punto si accenderà una spia sul cruscotto dell'auto che ci avverte di dover fare rifornimento. In genere da quel momento abbiamo circa 2.000 km di autonomia, ma se non rabbocchiamo l'AdBlue possono esserci dei problemi. Cosa succede quando finisce l'AdBlue Se non facciamo rifornimento di AdBlue e questo cala sotto un livello o finisce, la prima conseguenza è che il sistema SCR non funzionerà. Quindi la nostra auto potrebbe produrre più emissioni nocive rispetto a quelle per cui è stata omologata. Per questo motivo l'auto abbasserà le sue prestazioni, in modo da restare nei limiti delle omologazioni. Quando l'AdBlue finirà, il sistema SCR non funzionerà e l'auto non si avvierà più in caso di spegnimento, ma continuerà ad andare. Cosa fare quando l'auto finisce l'AdBlue

Prima di arrivare a questo punto il sistema vi avviserà ripetutamente, a partire da almeno 2.000 km prima di restare "a secco". In alcuni casi vi indicherà anche il numero di avvii rimanenti, escluso lo Start&Stop. In ogni caso se non fate rifornimento prima o poi finirà, ed è una situazione in cui non dovreste mai trovarvi. Senza AdBlue, l'auto continuerà ad andare, ma se vi fermate non si avvierà più. Ecco perché vi viene indicato il numero di avvii rimanenti. L'unica opzione è andare verso un'area di servizio e riempire il serbatoio di AdBlue. Anche se sarebbe meglio fermarsi e chiamare l'assistenza stradale per evitare problemi. Non è inoltre sufficiente aggiungere una piccola quantità, ma deve essere più del minimo indicato. In caso spegnate il motore e non possiate più avviarlo, dovrete chiamare comunque l'assistenza stradale. In alcuni casi inoltre potrebbe essere necessaria l'assistenza per effettuare un reset della centralina, anche se avete aggiunto il liquido. Quanto si può andare senza AdBlue Se finite l'AdBlue, non potrete più avviare l'auto una volta spenta. Se state andando, però, l'auto non si spegnerà e continuerà ad andare. Ma per quanto? Prima di tutto, ricordiamo che senza AdBlue le prestazioni dell'auto caleranno drasticamente. In secondo luogo, andare senza AdBlue non è consigliato. Il problema non è il motore, quanto piuttosto il filtro antiparticolato, che potrebbe potenzialmente intasarsi più velocemente. In alcuni casi potrebbe non rigenerarsi più e se è bloccato oltre un certo livello sarà necessario sostituirlo. E stiamo parlando di un migliaio di euro. Tornando alla domanda iniziale, non c'è un limite di chilometri per andare senza AdBlue, ma meno sono meglio è. E ancora meglio è evitare di restare senza AdBlue.

Come capire se manca l'AdBlue

A questo punto vorrete sapere come sapere se manca l'AdBlue. La risposta è semplicissima. Sul cruscotto della vostra vettura diesel con Adblue c'è una spia che vi avvisa quando il liquido si abbassa oltre un certo livello. Questa sezione indicherà anche la quantità rimanente del serbatoio di AdBlue, come quello del carburante. E in alcuni casi anche l'autonomia. Come abbiamo detto, quando arriverete sotto un certo livello, in genere circa tre litri, di AdBlue, la spia si accenderà. Saprete quindi che dovrete andare a fare rifornimento. Anche perché, con un livello basso di AdBlue le prestazioni dell'auto caleranno. In ogni caso, man mano che il livello del liquido cala gli avvertimenti si faranno sempre più insistenti. Senza AdBlue l'auto non si avvierà più in caso di spegnimento. Per questo motivo in alcuni casi vi verrà indicato anche il numero di avvii rimanenti sotto una certa soglia di liquido.

Cosa succede se metto AdBlue nel serbatoio sbagliato

Il serbatoio dell'AdBlue e quello del diesel sono vicini, anche se quello dell'AdBlue ha un tappo blu. Sebbene difficile potrebbe capitare di sbagliarsi e mettere l'AdBlue nel serbatoio del diesel. Che fare? Per prima cosa, non avviate il motore. C'è il rischio che il liquido causi danni al sistema di iniezione dell'auto, alla pompa del carburante e al serbatoio del carburante. Questo è potenzialmente un problema molto costoso e potrebbe anche comportare di dover buttare il motore. Lo ripetiamo: non avviate l'auto se vi capita di sbagliare. Chiamate il carro attrezzi e fate portare l'auto in officina per svuotare e pulire il serbatoio del diesel. Costerà un po', ma sempre meno dell'alternativa. E se dovesse succedere il contrario, ovvero mettere il diesel nel serbatoio dell'AdBlue? La procedura è la stessa: non avviate il motore e chiamate un carro attrezzi per svuotare il serbatoio.

Domande e risposte

Quanto si può camminare senza AdBlue? Se finite l'AdBlue, il sistema ridurrà le prestazioni della vettura a partire da una certa quantità minima (generalmente con ancora 1.000 km ancora da percorrere). Quando si arriva a zero, l'auto potrà andare a prestazioni ridotte, ma poi se la spegnete non ripartirà. È consigliato non fare troppa strada senza AdBlue, perché rischiate di intasare il catalizzatore.