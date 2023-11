Tra un mese i primi acquirenti riceveranno il Tesla Cybertruck. Senza sapere cosa sia

E se il pickup elettrico tra un mese verrà consegnato ai primi acquirenti, ancora non è chiaro cosa riceveranno, il che è piuttosto surreale. Sì, abbiamo visto tutti le immagini, ma che dire dei motori, dell'autonomia, del prezzo e altre caratteristiche? Abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili su Internet per fare il punto della situazione (sapete cosa misurano Volt e kWh ?).

Indice

Design

I modelli Release Candidate visti in effetti non le avevano, mentre è presente un vistoso tergicristallo per l'enorme parabrezza (niente tergicristalli a laser).

Nel 2021 Musk aveva detto che non ci sarebbero state maniglie: "Alla fine, abbiamo mantenuto il design di produzione quasi esattamente lo stesso della show car. Solo alcune piccole modifiche qua e là per renderlo leggermente migliore", "Niente maniglie delle porte. L'auto ti riconosce e apre la porta".

Le dimensioni sono imponenti: il veicolo è in grado di ospitare fino a sei persone, e il pianale lungo ben 2 metri è un vero e proprio letto con una copertura retraibile, oltre alla struttura estraibile per far salire quad o moto.

La struttura è realizzata con un esoscheletro in acciaio inossidabile laminato a freddo Ultra-Hard 30X per creare un abitacolo quasi impenetrabile che assicura la massima resistenza e protezione, senza scordarsi i vetri resistenti agli impatti (a parte la presentazione, quando si sono incrinati).

Accessori

Nessun accessorio è ufficialmente in vendita, ma ci sono state molti rumor su vari modi per far funzionare il Cybertruck in più situazioni. Musk ha detto che il Cyberquad, un ATV elettrico, sarà lanciato come opzione quando la vettura sarà in vendita, e dovrebbe anche esserci una configurazione per trasformare il pianale posteriore in un camper (un rendering ha ricevuto 50 milioni di ordini, per dire).

Negli anni, sono comparsi anche brevetti con accessori per il campeggio e per il rimorchio, mentre Musk ha menzionato un'opzione per aggiungere pannelli solari al tetto in grado di fornire fino a 24 km al giorno.