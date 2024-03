Per molti la mobilità elettrica non è la risposta alla necessità di ridurre le emissioni. Ciò nonostante, per diminuire l'inquinamento che soffoca le città Regioni e Comuni hanno attivato una serie di iniziative intese a favorire le auto elettriche. Per questo le vetture a batteria, che già godono di incentivi per l'acquisto, hanno diritto ad alcuni vantaggi: ma quali? Vediamo quindi cosa non pagano le auto elettriche, che sia il bollo, la ZTL, il parcheggio, l'assicurazione o altro. Perché l'emergenza climatica sta spingendo verso la ricerca di soluzioni diverse per le nostre attività, tra cui la mobilità. E al momento quella elettrica è la risposta che i governanti si sono dati per quantomeno rallentare il nostro impatto sull'ambiente. Ma se le auto elettriche presentano molti vantaggi, è anche vero che i loro difetti non convincono del tutti i potenziali acquirenti. Ecco quindi che per renderle più appetibili sono stati introdotti, oltre agli incentivi per l'acquisto, anche una serie di "stimoli" economici. Tra questi, il taglio delle tasse automobilistiche e la possibilità di circolare e parcheggiare nei centri delle città. Andiamo a scoprire quindi cosa non si paga con un'auto elettrica, oltre ovviamente a vedere quali sono invece le sue spese. Su questo stesso argomento è interessante sfatare anche alcuni falsi miti delle auto elettriche.

Cosa non pagano le auto elettriche

Anche se non aumenta come spererebbero i Governi, la domanda di auto elettriche è sempre maggiore. A questo contribuisce il maggior numero di proposte da parte dei produttori e, ovviamente, gli incentivi. Ma nel confronto tra auto a benzina e auto elettriche non si può mettere solo il costo iniziale. Le vetture a batteria hanno infatti diritto a una serie di benefici non solo nazionali, ma anche locali. Questi variano a seconda della regione e del Comune di appartenenza: andiamo a scoprirli. Bollo Il bollo auto è una tassa annuale gestita dalle singole Regioni legata alla proprietà di un veicolo. Per le auto elettriche è prevista a livello nazionale l'esenzione dal pagamento per almeno cinque annualità. Al termine dei cinque anni, i proprietari pagheranno un'imposta pari al 25% (un quarto) dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina. Questo vale per quasi tutte le regioni, quindi Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige (Province autonome di Trento e Bolzano), Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Piemonte e Lombardia invece estendono l'esenzione dal bollo per le auto elettriche per l'intera vita dell'auto. ZTL

Cosa sono le ZTL Le ZTL, Zone a Traffico Limitato, sono definite dal Codice della Strada come aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Questa soluzione è stata introdotta in numerosi Comuni per combattere la congestione stradale e il traffico. Ma le ZTL non sono tutte uguali. In alcune potrebbe essere limitata la circolazione dei veicoli in certi orari. In altre potrebbe essere limitata la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure di particolari categorie di utenti. In molti casi, è possibile circolare previo pagamento di un ticket d'ingresso, che può arrivare anche a costare 7,50 euro. In molti Comuni le auto elettriche possono accedere alle ZTL liberamente, previa registrazione online della targa. Vediamo le differenze. Milano A Milano è consentito l'accesso senza restrizioni e pagamento del ticket alle zone B e C senza restrizioni per i veicoli a emissioni zero. Roma Anche a Roma le auto elettriche possono circolare liberamente nelle ZTL previa registrazione online della targa. Firenze A Firenze le auto elettriche possono entrare liberamente nelle zone a traffico limitato. È richiesta la comunicazione della targa per l'inserimento nella lista dei veicoli autorizzati, che è valida per 5 anni. Torino A Torino è possibile accedere gratuitamente alla ZTL con una macchina elettrica con un permesso di transito categoria Blu A. Il rilascio del permesso non ha vincoli, per data di immatricolazione o residenza, ma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Per la richiesta del permesso bisogna versare 16 euro per la marca da bollo, oppure si possono richiedere 12 transiti occasionali l'anno. Bologna A Bologna si può entrare liberamente con le auto elettriche nelle ZTL, ma è necessario il contrassegno. Genova A Genova è possibile entrare liberamente nelle ZTL tramite il rilascio di un contrassegno gratuito con validità annuale. Napoli A Napoli è possibile accedere liberamente alle ZTL previo pagamento di un'autorizzazione di 10 euro. Il pagamento va effettuato a Napoli ANM (Azienda Napoletana Mobilità), e ha validità annuale. Palermo A Palermo le auto elettriche possono entrare gratuitamente nelle ZTL previa registrazione nella lista comunale per ottenere il pass. Questo è comunque gratuito. Cagliari A Cagliari si può chiedere un pass valido per l'accesso gratuito alla ZTL con un'auto elettrica. Catania Se avete un'auto elettrica, a Catania potete accedere liberamente alla ZTL. Messina A Messina i proprietari di auto elettriche possono presentare domanda online per circolare gratuitamente nella ZTL. Venezia A Venezia le auto elettriche possono accedere gratuitamente alla ZTL. Verona Anche a Verona le auto elettriche, anche di cittadini di altri Comuni, possono entrare liberamente nella ZTL. Per chiedere il permesso bisogna inviare un'email all'indirizzo preposto. Strisce blu

In molti Comuni le auto elettriche possono usufruire anche della sosta gratuita nei parcheggi a pagamento, come le strisce blu. Quasi tutti i Comuni che offrono l'accesso gratuito in ZTL offrono anche i parcheggi senza pagare. Andiamo a vedere le varie disposizioni a seconda della città, perché una sosta può costare anche 3 euro l'ora. Quindi i proprietari di auto elettriche possono accedere a notevoli vantaggi economici. Milano A Milano i proprietari di auto elettriche possono chiedere un permesso per la sosta gratuita. Questa è valida sulle strisce blu e gialle (quelle per i residenti). Roma A Roma le auto elettriche possono parcheggiare liberamente all'interno della ZTL previa registrazione online della targa. Firenze A Firenze i proprietari di auto elettriche possono chiedere un pass gratuito per effettuare la sosta sulle strisce blu. Il pass è valido per 5 anni. Bologna A Bologna le auto elettriche possono sostare liberamente negli spazi delimitati dalle strisce blu dopo aver richiesto il contrassegno. Genova A Genova è possibile chiedere un pass gratuito di durata annuale che consente la sosta gratuita sulle strisce blu. Napoli A Napoli è possibile sostare gratuitamente con un'auto elettrica sugli stalli blu cittadini. Sono escluse le aree di sosta a rotazione, che sono segnalate da apposita cartellonistica, i parcheggi in struttura e i car valet. Per farlo è necessario chiedere l'autorizzazione a Napoli ANM, dal costo di 15 euro per il 2024. Palermo A Palermo le auto elettriche possono parcheggiare gratuitamente all'interno delle ZTL. È richiesta la registrazione nella lista comunale per ottenere il pass gratuito. Cagliari A Cagliari si può chiedere un pass che consente di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu con un'auto elettrica. Catania Anche a Catania i proprietari di auto elettriche hanno diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu. Messina A Messina se si ha un'auto elettrica si può parcheggiare gratuitamente negli appositi spazi pubblici. È necessario presentare domanda online. Venezia A Venezia le auto elettriche possono parcheggiare senza pagare sulle strisce blu. Verona A Verona le auto elettriche possono parcheggiare gratuitamente negli appositi stalli dedicati. Bisogna chiedere il permesso inviando un'email all'indirizzo preposto. Reggio Calabria A Reggio Calabria si può chiedere fino al 31 marzo 2024 un pass per la sosta gratuita con le auto elettriche. Al momento della richiesta bisogna pagare una tassa di segreteria di 25 euro. Assicurazione Le auto elettriche non sono esenti dalla RC Auto. Nondimeno, secondo diverse compagnie assicurative queste vetture offrono un risparmio in media tra il 10 e il 30%. Ricarica

Mentre la benzina si deve pagare sempre, in alcuni casi con le auto elettriche potete non pagare la ricarica. Questo può avvenire grazie a servizi commerciali che la offrono per fidelizzare i clienti o Comuni che attivano punti appositi. Anche alcuni luoghi di lavoro offrono la ricarica ai dipendenti. Qui trovate la nostra guida su come caricare un'auto elettrica gratis alle colonnine. In alternativa, se avete montato i pannelli fotovoltaici a casa vostra, una volta compensato il costo di acquisto la carica sarà gratuita.

Che spese ha una macchina elettrica

Le auto elettriche presentano una serie di vantaggi, ma non sono esenti da spese. Andiamo a vedere quelle che pagherete comunque. Assicurazione Le auto elettriche pagano comunque l'assicurazione auto, ma va detto che c'è un certo risparmio nell'ordine del 10-30%. Secondo Cercassivcurazioni.it premio medio per un'auto elettrica è di 336,6 euro contro i 442,8 euro dello stesso modello a carburante. I motivi di questo risparmio sono dovuti alla promozione della mobilità sostenibile, ma non solo. Le auto elettriche sono meno soggette a meno usura di componenti. Inoltre sono in genere considerate più sicure perché dotate degli ultimi ADAS. Infine secondo una ricerca UNRAE i guidatori di auto elettriche hanno un'età tra 46 e 65 anni, quindi con classe di merito migliore. Manutenzione

Le auto elettriche presentano una meccanica meno complessa di quelle a motore, quindi la manutenzione è meno impegnativa e costosa. Nondimeno, deve essere fatta regolarmente. Elettricità A parte promozioni specifiche del produttore o di esercizi commerciali che la offrono, dovrete pagare per l'elettricità che consumate. Proprio come pagate per la benzina. I prezzi dell'elettricità sono però inferiori del carburante, soprattutto se si carica l'auto a casa. E le auto elettriche sono più efficienti. Abbiamo già diverse guide dettagliate su questo argomento, che vi consigliamo di leggere se foste interessati. Le trovate qui sotto. Quanto costa ricaricare un'auto elettrica

Come ricaricare un'auto elettrica a casa

Dove ricaricare un'auto elettrica (anche gratis)

Domande e risposte

Chi ha la macchina elettrica paga il parcheggio? Ogni Comune decide se far pagare il parcheggio sulle strisce blu alle auto elettriche, quindi è bene controllare sul sito del Comune le regole in vigore.