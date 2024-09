Uber permette di collegare la propria dashcam. Cosa cambia per autisti e utenti

Scopriamo cosa comporta anche per gli utenti, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti su come funziona una dashcam e quali sono le migliori dashcam in commercio .

Uber ha appena lanciato in Italia una nuova funzionalità di sicurezza : la possibilità per gli autisti di collegare la propria dashcam all'applicazione Uber Driver .

Cos'è questa funzione e quali sono gli standard di sicurezza

Dopo l'Uber Safety Toolkit , lanciato nell'ultimo anno, la novità introdotta da Uber è un altro passo avanti per migliorare gli standard di sicurezza per utenti e autisti.

Cosa cambia per gli autisti

Ma cosa cambia per gli autisti? In pratica, dopo aver registrato la loro dashcam nell'app, verranno loro notificate una serie di best practice per la guida e i requisiti legali, oltre alla policy di Uber sulle telecamere da cruscotto.

A questo punto l'autista potrà trasferire rapidamente e in modo sicuro qualsiasi filmato al team di assistenza dedicato di Uber nel caso in cui si verifichi un problema di sicurezza durante il viaggio.

L'autista, in quanto proprietario della dashcam, sarà il responsabile del trattamento dei dati, e Uber avrà accesso alle registrazioni video solo se l'autista sceglierà di condividerle a seguito di un incidente.