Ma cos'è una presa CHAdeMO ? Se da noi sta prendendo sempre meno piede, si trovano ancora alcune auto di origine asiatica che lo montano, ma le colonnine che offrono un connettore compatibile sono piuttosto scarse. Andiamo quindi ad approfondire questa tecnologia, e i motivi per cui in Italia ed Europa è poco diffusa.

Che ne dite di una tazza di tè? Questo è il senso di CHAdeMO in giapponese, un connettore concorrente della più diffusa presa CCS in Europa e sviluppato nel Paese del Sol Levante per la ricarica rapida delle auto elettriche a corrente continua. Giusto per il tempo di un tè, appunto.

Indice

Cos'è una presa CHAdeMO

Ricaricare un'auto elettrica può essere visto come caricare uno smartphone, e come tale presenta gli stessi inconvenienti: il "dispositivo" è dotato di una presa di un certo tipo che va collegata con un connettore adeguato.

Ma se con i telefoni basta prendere un cavo, con le auto è un po' più complicato, perché a certe prese corrispondono determinate potenze, il che vuol dire che un'auto elettrica dotata di una presa particolare si potrà caricare solo con colonnine compatibili. E questo è tanto più vero per quelle a ricarica rapida con corrente continua, che hanno il cavo di ricarica integrato.

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa c'entra questo con la presa CHAdeMO. Le auto elettriche si possono ricaricare a corrente alternata (CA), quella che troviamo nelle prese delle nostre case, o a corrente continua (CC), disponibile solo nelle colonnine a ricarica rapida (> 50 kW) in quanto molto più veloce. Questo perché le batterie si caricano a corrente continua, e quando carichiamo un'auto a corrente alternata (un tipo di corrente in cui la direzione degli elettroni si inverte ciclicamente, e molto diffusa perché più facile ed economica da trasportare) devono convertirla attraverso un raddrizzatore di corrente, che presenta dei limiti di potenza in grado di accettare.

Se gli diamo direttamente corrente continua, il problema non si presenta, e per questo possiamo dargli tutta la potenza che vogliamo (o meglio che la batteria è in grado di accettare).

Negli anni precedenti lo sviluppo della mobilità elettrica, sono stati proposti diversi standard per le prese, sia per accettare corrente alternata che per la corrente continua. In Europa ha preso piede il Tipo 2 per la ricarica con corrente alternata da casa tramite Wallbox (da 7,4 kW a 22 kW) o la ricarica alle colonnine fino a 43 kW, mentre per la ricarica rapida a corrente continua si è imposto uno standard chiamato CCS che combina il Tipo 2 con due nuovi pin per consentire il passaggio di corrente continua fino a 350 kW. Una presa, due standard in un colpo solo.

Ma in altre parti del mondo non è successo questo. In Giappone, per esempio, nel 2010 la Tokyo Electric Power Company insieme a Toyota, Nissan, Mitsubishi e Subaru ha creato la CHAdeMO Association.

CHAdeMO è l'acronimo di CHArge de MOve (ricarica il movimento), che richiama la frase giapponese "o CHA deMO ikaga desuka", letteralmente "Che ne dici di una tazza di tè?", per indicare il tempo necessario per una ricarica.

Come dicevamo, l'obiettivo era introdurre una presa che consentisse la ricarica rapida delle auto elettriche a corrente continua, e se lo standard CHAdeMO di prima generazione introdotto nel 2012 arrivava a 62,5 kW per 500 V, 125 A (che garantiva circa 120 chilometri di autonomia in mezz'ora), poi migliorato con le versioni 1.1 e 1.2, la versione 2.0 introdotta nel 2018 arriva a 400 kW per 1 kV e 400 A e il nuovo CHAdeMO 3.0 del 2020 è ancora più performante.

Nel frattempo, però, tutto era cambiato. L'Europa e i costruttori di auto europei aveva scelto lo standard CCS e l'adozione delle colonnine e delle prese CHAdeMO, che avevano visto una crescita esponenziale nei primi anni, è lentamente ma inesorabilmente calata.